Aslanapa'da halk pazarı ve canlı hayvan pazarının günü değişti
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Aslanapa'da halk pazarı ve canlı hayvan pazarının günü değişti

Aslanapa'da halk pazarı ve canlı hayvan pazarının günü değişti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde halk pazarı ve canlı hayvan pazarının gününün değiştiği bildirildi.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde halk pazarı ve canlı hayvan pazarının gününün değiştiği bildirildi.

Aslanapa Belediye Başkanı Gökhan Gürel, yaptığı açıklamada, "İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun 29 Haziran 2021 tarihinde aldığı karar ile sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle Perşembe günleri kurulmakta olan halk pazarı ve canlı hayvan pazarının, kademeli normalleşme döneminin hayata geçmesi nedeniyle her hafta Pazar günü kurulmasına karar verildi. Tüm vatandaşlarımıza ve üreticilerimize bereketli ve kazançlı bir pazar alışverişi geçirmelerini dilerim" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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