Aslanapa Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı ve Borsası açıldı
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Aslanapa Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı ve Borsası açıldı

Aslanapa Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı ve Borsası açıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde, Aslanapa Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı ve Borsası'nın 23 Temmuz tarihine kadar açık olacağı bildirildi.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde, Aslanapa Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı ve Borsası'nın 23 Temmuz tarihine kadar açık olacağı bildirildi.

Aslanapa Belediye Başkanı Gökhan Gürel, yaptığı açıklamada, "İlçemiz ve bölge ekonomisi için oldukça önemli olan canlı hayvan pazarımız hizmet vermeye başlamıştır. Kurban bayramı öncesi tüm bölge esnaflarımızı pazarımıza bekleriz. Pazarımız 23 Temmuz 2021 tarihine kadar açık olacaktır" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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