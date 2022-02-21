Aslan komadan son anda uyandı! Galatasaray, Göztepe'yi deplasmanda 3-2 mağlup etti

Galatasaray son dakikalarda bulduğu gollerle Göztepe'de galibiyete uzandı. Maçın başında 4. dakikada Nelsson'la öne geçen Aslan, oyun üstünlüğünü Göztepe'ye bıraktı. Göztepe'de Ndiaye 45'te penaltı golüyle skora eşitliği getirdi.

SENARYO DEĞİŞMEDİ

İkinci devrede de Göztepe oyunun hakimi oldu. 68'de bir penaltı daha çaldı. 70'te Ndiaye penaltıdan Göztepe'yi öne geçirdi. Ancak sonrasında Galatasaray oyuncu değişiklikleriyle maça tutundu.

GOMİS SAHNEYE ÇIKTI

Oyuna sonradan dahil olan Gomis, Galatasaray'ın kaderini değiştirdi. Tecrübeli golcü, 87'de attığı penaltı golüyle skora denge getirdi.

YİNE PENALTI

Galatasaray 90+6'da bir penaltı daha kazandı. Atınç'ın elle müdahale yaptığı tespit edildi. Gomis 90+8'de bir kez daha sahneye çıktı, galibiyet golünü kaydetti.