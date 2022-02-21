Aslan komadan son anda uyandı! Galatasaray, Göztepe'yi deplasmanda 3-2 mağlup etti - Haberler
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Aslan komadan son anda uyandı! Galatasaray, Göztepe'yi deplasmanda 3-2 mağlup etti

Haberler.com, Ömer Özarslan - Spor
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Galatasaray Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe'yi deplasmanda 3-2 mağlup etti. Maçın 87. dakikasına 2-1 yenik giren Galatasaray'da yeni transfer Gomis sahneye çıktı. Gomis 87 ve 90+8'de attığı penaltı golleriyle Galatasaray'ı galibiyete taşıdı. Aslan, 6 maçlık galibiyet hasretini Göztepe'de dindirdi.

Galatasaray son dakikalarda bulduğu gollerle Göztepe'de galibiyete uzandı. Maçın başında 4. dakikada Nelsson'la öne geçen Aslan, oyun üstünlüğünü Göztepe'ye bıraktı. Göztepe'de Ndiaye 45'te penaltı golüyle skora eşitliği getirdi.

Aslan komadan uyandı! Galatasaray, Göztepe'yi deplasmanda 3-2 mağlup etti

İkinci devrede de Göztepe oyunun hakimi oldu. 68'de bir penaltı daha çaldı. 70'te Ndiaye penaltıdan Göztepe'yi öne geçirdi. Ancak sonrasında Galatasaray oyuncu değişiklikleriyle maça tutundu.

Aslan komadan uyandı! Galatasaray, Göztepe'yi deplasmanda 3-2 mağlup etti

Oyuna sonradan dahil olan Gomis, Galatasaray'ın kaderini değiştirdi. Tecrübeli golcü, 87'de attığı penaltı golüyle skora denge getirdi.

Aslan komadan uyandı! Galatasaray, Göztepe'yi deplasmanda 3-2 mağlup etti

Galatasaray 90+6'da bir penaltı daha kazandı. Atınç'ın elle müdahale yaptığı tespit edildi. Gomis 90+8'de bir kez daha sahneye çıktı, galibiyet golünü kaydetti.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Bafetimbi Gomis, Galatasaray, Spor, Haberler

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