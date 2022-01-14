Galatasaray'da büyük sıkıntı! Fatih Terim'in görevi devam ediyor

Fatih Terim'in dün paylaştığı fotoğrafta "Tek taraflı fesih" maddesi dikkatlerden kaçmadı. Galatasaray'ın resmi sitesinde teknik ekip değişikliği yapılmadı. Fatih Terim ve yardımcıları görevde gözüküyor.

AÇIKLAMA YAPILAMADI

Resmi siteye yeni hoca Domenec Torrent'in adı eklenmiş değil. Galatasaray'ın faal teknik direktörü Fatih Terim gözüküyor. Torrent antrenmanlara çıkıyor fakat açıklama yapılamadı.

HARCAMA LİMİTİ SORUN OLDU

Galatasaray'ın Torrent'i açıklayamamasının sebebi Mynet'teki habere göre; harcama limiti sınırı. Harcama limitinin dolu olması Galatasaray'ın elini bağlıyor. 622 milyon liralık limitin içinde Terim'e ödenecek 21 milyon liralık ücret var. Yardımcılar Necati Ateş ve Selçuk İnan'a da yaklaşık 5 milyon liralık ödeme yapılması gerekiyor.

TOPLAM MALİYET 15 MİLYON LİRA

Galatasaray'da yeni hoca Torrent ve yardımcılarının maliyeti 15 milyon lira. Terim ve yardımcıları sezon sonuna kadar alacaklarından vazgeçmezse yeni hoca resmi olarak bildirilemeyebilir. Galatasaray yönetimi bu problemi çözüp Torrent'i resmen açıklayacak.

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