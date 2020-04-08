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Rize, Çay, Ekonomi

ASKON Rize Şube Başkanı Karakoyun: "Çay mücbir sebep kapsamına alınmalı"

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Rize Şube Başkanı Recep Ali Karakoyun, çay ticaretininde mücbir sebep kapsamına alınması gerektiğini dile getirdi.

08.04.2020 13:02 | Son Güncelleme: 08.04.2020 13:02
ASKON Rize Şube Başkanı Karakoyun:

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Rize Şube Başkanı Recep Ali Karakoyun, çay ticaretininde mücbir sebep kapsamına alınması gerektiğini dile getirdi.

Çayın market satışının olduğunu fakat ticaret haberlere olan satışlarının durduğunu dile getiren ASKON Rize Şube Başkanı Recep Ali Karakoyun "Cumhurbaşkanımızın sunduğu diğer bir paket ise mücbir sebep olayı. Rize'de çay sanayisi önemli bir olay. Çay sanayisinin mücbir sebepten çıkartıldığı bilgileri var. Çıkartılmasının nedeni ise çayın satışının olmasıyla alakalı gözüküyor. Çayın market satışı var, doğrudur ama restoran, çay ocağı ve kafeteryalar hem satış hem de tahsilat yapamıyor. Bundan dolayı çayın mutlaka mücbir sebep olması lazımdır" dedi.

Bankaların Kredi Garanti Fonu limitlerini düşük tutmasını da yanlış bulduğunu ve bazı iş yeri sahiplerinin bu kredinin koşullarını karşılamadığını dile getiren Karakoyun, bankaların bu konuda daha adaletli olabileceğini savundu. Karakoyun "Kovid-19 salgının ilerlemesiyle birlikte Cumhurbaşkanımız belirli ekonomik tedbirler paketi açıkladı. Cumhurbaşkanımızın bu açıklaması bizleri iş adamları olarak çok memnun etti. Kredi Garanti Fonu limitleriyle ilgili hem ASKON şubesine bağlı iş adamları, hem de diğer arkadaşlarımızdan bizlere belirli şikayetler geliyor. Bu şikayetlerden, bankaların kredi limitlerinin düşük olması ve bankaların kredi kullanım konusunda belirli şartlar öne sürmesi ön planda. Bu ve diğer şartların çoğu iş adamlarımıza uymuyor. Bankalar, bir yıl içerisinde hiçbir kredi gecikmesinin olmamasını talep etmekte. Bu talepler, gündemimizde ki bu zor süreçte çoğu firma tarafından ortaya konulamıyor. Firmalarda ufak tefekte olsa gecikmeler yaşanabiliyor. ASKON Şubesi olarak bankaların bu konuda daha adaletli davranabileceğini düşüyoruz. Şu anda çoğu iş yeri kapalı durumda. Esnaf ve iş adamlar zor durumda" ifadelerini kullandı.

Turizm şehri olan Rize'de otel ve acente gibi önceden rezervasyon alan kuruluşların korona virüs nedeniyle rezervasyonları iptal etmek zorunda kaldığını ve haliyle aldıkları kaparoları geri vermek zorunda olduğunu sözlerine ekleyen Karakoyun kısa dönem çalışma ödeneği sürecinin hızlanması gerektiğinin altını çizdi. Karakoyun "Kısa dönem çalışma ödeneği hükümetimizin çok önemli bir çalışmasıdır. ASKON'da bundan yararlanan arkadaşlarımız var. Bu ödeneğe başvurmayan arkadaşlarımızda var. Bizim ihtiyacımız yok ihtiyacı olan kişiler bundan yararlansın söyleyen de var. Rize turizm potansiyeli yüksek bir ildir. Şu anda ilimizde turizmde ciddi sıkıntılar var. Devletimizin bu sıkıntılara el atması lazım. Rize'deki oteller boş. Turizm acenteler, sözler vermiş, kaparo almış. Servis ve dolmuşlar durdurulmuş. Bu insanların ödemesi var. Bu konularla ilgili hükümetimizin daha hızlı adımlar atmasını istiyoruz. Bu süreçlerin hızlanması gerekiyor" şeklinde konuştu. - RİZE

Kaynak: İHA

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