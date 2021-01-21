ASKİ Spor Kulübü güreşçilerinden büyük başarı

Avrupa Güreş Şampiyonası ve olimpiyat kota elemeleri hazırlıklarına devam eden Grekoromen A Milli Güreş Takımı, Fransa ve Hırvatistan'da yapılan uluslararası güreş turnuvalarına katıldı. Grekoromen Milli Takımı'nda yer alan Ankara ASKİ Spor Kulübü sporcuları 4 altın, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 8 madalya kazandı.

Bünyesinde Taha Algül ve Rıza Kayaalp gibi dünyaca ünlü güreşçileri bulunduran ASKİ Spor Kulübü'nün sporcuları, Fransa'nın Nice kentinde düzenlenen "Henri Deglane Grand Prix" ve Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen Uluslararası Open Güreş Turnuvası'na katılan Grekoromen Milli Takımı'nda yer aldı. Turnuvalarda 55 kiloda Şerif Kılıç, 72 kiloda Selçuk Can, 77 kiloda Faruk Albayrak, 130 kiloda Osman Yıldırım altın; 60 kiloda Mehmet Çeker gümüş madalya kazanırken; 67 kiloda Hacı Karakuş, 87 kiloda Doğan Göktaş ve 87 kiloda Ali Cengiz bronz madalya aldı."TÜRK GÜREŞİNE ÇOK İYİ SPORCULAR YETİŞTİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"ASKİ Spor Koordinatörü ve Serbest Güreş Milli Takım Antrenörü Abdullah Çakmar, alınan başarının kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Her zaman diyoruz, Türk sporunun lokomotifi güreş, güreşin lokomotifi ise ASKİ Spor Kulübü'dür. Sporcularımız da aldıkları 4 altın, 1 gümüş, 3 bronz madalya ile bunu göstermişlerdir. Özellikle Onursal Başkanımız Mansur Yavaş'a, Kulüp Başkanımız Yüksel Aslan'a çok teşekkür ediyorum bizlere verdikleri destek için. Sayın Mansur Başkan bize Avrupa'nın en iyi salonunu yaptı. Onların bize verdikleri destekler çok değerli. Çalışmalarımız devam ediyor ve bize madalya olarak dönüyor. Türk güreşine çok iyi sporcular yetiştireceğiz. Zaten bizim geçmiş tarihteki şampiyonalarımıza baktığınız zaman Avrupa, dünya, olimpiyat şampiyonu Taha Akgül ve Avrupa, dünya şampiyonu ve olimpiyat 2'ncisi Rıza Kayaalp gibi rol model güreşçilerimiz var. Biz iyi sporcular, güreşçiler yetiştirmeye devam edeceğiz. Tanınan imkanları iyi değerlendireceğiz. Türk sporuna, Türk güreşine bu destekler altın madalya olarak dönecektir. Bu anlamda bize desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum. Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ve Federasyon Başkanımız Musa Aydın'a teşekkür ediyorum. Önümüzdeki yapılacak olan olimpiyatlara güçlü olarak devam edeceğiz. Güçlü bir kadroyla gitmek istiyoruz. Taha Akgül gibi olimpiyat şampiyonu, Rıza Kayaalp gibi olimpiyat ikincisi ve Soner Demirtaş gibi olimpiyat 3'üncüsü sporculara sahibiz. Bu anlamda da biz diğer sporcularımızla inşallah katkı sağlayıp, 2016'da gerçekleştirdiğimiz başarıları ASKİ Spor güreşçileri olarak devam ettirmek istiyoruz" dedi. - Ankara

Kaynak: Demirören Haber Ajansı