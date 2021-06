Aşka gelen Işın Karaca, 21 yaş küçük sevgilisini öpücüklere boğdu

Ünlü şarkıcı Işın Karaca, kendisinden 21 yaş küçük sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile önceki gün Çeşme Ayayorgi'de görüntülendi. İskelede oturmayı tercih eden Işın Karaca ve Can Yapıcıoğlu çifti, kendilerini çeken gazetecileri görünce el sallayarak selam verdi. Işın Karaca ardından sevgilisi Can Yapıcıoğlu'nu öpücüklere boğdu.