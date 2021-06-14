Aşka gelen Işın Karaca, 21 yaş küçük sevgilisini öpücüklere boğdu
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Aşka gelen Işın Karaca, 21 yaş küçük sevgilisini öpücüklere boğdu

Haberler.com / Burak Akdoğan - Haberler | Magazin

Ünlü şarkıcı Işın Karaca, kendisinden 21 yaş küçük sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile önceki gün Çeşme Ayayorgi'de görüntülendi. İskelede oturmayı tercih eden Işın Karaca ve Can Yapıcıoğlu çifti, kendilerini çeken gazetecileri görünce el sallayarak selam verdi. Işın Karaca ardından sevgilisi Can Yapıcıoğlu'nu öpücüklere boğdu.

Işın Karaca, sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile önceki gün Çeşme'deki bir eğlence mekanında objektiflere takıldı. İskelede oturmayı tercih eden iki sevgili kendilerini çeken gazetecileri görünce uzaktan selam verdi.

SEVGİLİSİNİ ÖPÜCÜK YAĞMURUNA TUTTU

Birbirlerine sarılarak öpüşen Karaca ile Yapıcıoğlu'nun romantik anları objektiflere yansırken çift, daha sonra da arkadaşları ile sohbet ederek mekana geçtiler. Ünlü şarkıcıdan 21 yaş küçük olan Can Yapıcıoğlu, organizatör kariyerinin yanı sıra şarkıcı, besteci ve piyanist olarak tanınıyor.

Aşka gelen Işın Karaca, 21 yaş küçük sevgilisini öpücüklere boğdu

"YAŞ FARKINA TAKILMIYORUZ"

Geçtiğimiz günlerde basın mensuplarının aralarındaki yaş farkının sorun olup olmadığına dair sorusuna cevap veren şarkıcı, "Benden daha olgun bir adam. Yaş farkına hiç takılmıyoruz" demişti.

Aşka gelen Işın Karaca, 21 yaş küçük sevgilisini öpücüklere boğdu
Aşka gelen Işın Karaca, 21 yaş küçük sevgilisini öpücüklere boğdu
Aşka gelen Işın Karaca, 21 yaş küçük sevgilisini öpücüklere boğdu
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Burak Akdoğan
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Aşka gelen Işın Karaca, 21 yaş küçük sevgilisini öpücüklere boğdu - Haberler Magazin
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