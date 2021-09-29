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AŞIRI STRES KIRIK KALP SENDROMU NEDENİ

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AŞIRI STRES KIRIK KALP SENDROMU NEDENİ

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kardiyoloji Bölüm Başkanı Prof.Dr. Bilal Boztosun "Aşırı stres ve üzüntü sonrası kalp kasının ani zayıflaması ile gelişen"kırık kalp sendromu" ölümcül olabiliyor. Bu sendromu sevilen birinin ölümü, iş kaybı, romantik ilişki sonu, astım krizi, ameliyat veya araba kazası gibi fiziksel stres, deprem veya kasırga gibi doğal afetler neden oluyor. Kalp krizine benzeyen göğüs ağrısı, nefes darlığı, baş dönmesi ve mide bulantısı gibi belirtiler yaşıyorsanız vakit kaybetmeden doktora başvurun"dedi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kardiyoloji Bölüm Başkanı Prof.Dr. Bilal Boztosun'kırık kalp sendromu'tıbbi adıyla 'takotsubakardiyomiyopatisi' hakkında açıklamalarda bulundu.

KALP KRİZİNİN TAKLİTÇİSİ

Kırık kalp sendromunda kişinin kalp krizi geçiriyormuş gibi hissettiğini anlatan Prof.Dr. Bilal Boztosun, "Stres kardiyomiyopatisi dediğimiz bu hastalık, Duygusal vakalar ve sonunda yaşanan mutsuzluğun ardından kalbin geçici olarak "şaşkınlaşması" durumudur. Kalp krizine ciddi şekilde tıkanmış damar neden olurken, kırık kalp sendromu tipik olarak stresli olaylardan kaynaklanır ve kalp kasının ani zayıflamasına yol açar. Kalp krizinden ayıran en önemli fark ise, bu hastaların atardamarlarda herhangi bir tıkanıklık yoktur ve kalp kası hücreleri geçici olarak sersemlerken ölmezler"dedi.

ÖLÜMCÜL SONUÇLARI VAR

Göğüs ağrısı, nefes darlığı veya kalp krizine benzer başka semptomlar hissedildiğinde vakit kaybetmeden doktora başvurulmasını öneren Boztosun, şunları kaydetti;

"Stresin neden olduğu kırık kalp sendromu adını verdiğimiz bu rahatsızlık ölümcül olabilir, ancak bu durum, özellikle kişi hastaneye kaldırılıp hızla tedavi edilirse nadirdir. Kalp kası normal haline sıklıkla döner. Ancak göğüs ağrısı ve nefes alma zorluğu şikayetlerine göre hareket etmek çok önemlidir. Elektrokardiyogram (EKG), ekokardiyografi, göğüs röntgeni, kan testi veya diğer birkaç görüntüleme prosedüründen birini içerebilecek testlerden geçene kadar doktorlar gerçek rahatsızlığınızın ne olduğunu teşhis edemez. Çoğu hastada net tanı koymak için anjiyografi gerekir."

MENOPOZ SONRASI DAHA SIK GÖRÜLÜYOR

Sağlıklı insanlarda ve genellikle kadınlarda aniden ortaya çıktığına dikkat çeken Boztosun, "Yüzde 90 kırık kalp sendromu menopoz sonrası görülür. Şiddetli bir duygusal veya fiziksel stres dönemini hemen takip eder. Mevcut semptomlar kalp krizini kuvvetle düşündürür. İlk başta, hastalar kalp yetmezliği ile kritik derecede hastadır, ancak uygun bakım ile çoğu zaman hayatta kalır ve kardiyomiyopati neredeyse her zaman tamamen kaybolur."bilgisini verdi.

EVDE 90 GÜNLÜK DESTEK TEDAVİSİ

Kırık kalp sendromu tedavi aşamalarına değinen Boztosun, sözlerini şöyle sonlandırdı;

"Balon anjiyoplasti ve stent yerleştirme ve hatta ameliyat gibi kalp krizini tedavi etmek için sıklıkla kullanılan prosedürler, kırık kalp sendromu için etkili tedaviler değildir. Standart tedavi, kalp yetmezliği semptomlarını gideren ilaçların kullanımıdır. İlk iyileşme hastanede kalışla gerçekleşir. Daha sonra, yaklaşık 90 günlük bir süre boyunca hastalar, kalbi desteklemek ve güçlendirmek için kalp yetmezliğini tedavi etmek için kullanılan ilaçları alacaklardır. Çoğu hasta 30 ila 90 gün içinde iyileşir. Strese bağlı kardiyomiyopati nadiren ölümcüldür, ancak hastaların yaklaşık yüzde 20'sinde kalp yetmezliğine neden olur."

AŞIRI STRES KIRIK KALP SENDROMU NEDENİ

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Haber: AŞIRI STRES KIRIK KALP SENDROMU NEDENİ - Haberler Magazin
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