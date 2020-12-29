Aşil tendonu kopan ve sezonu kapatan Martin Skrtel, ameliyat edildi
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Aşil tendonu kopan ve sezonu kapatan Martin Skrtel, ameliyat edildi

29.12.2020 00:42 | Son Güncelleme: 29.12.2020 00:54
Aşil tendonu kopan ve sezonu kapatan Martin Skrtel, ameliyat edildi

Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Kasımpaşa maçının ikinci yarısında sakatlanan Medipol Başakşehir'in Slovak savunmacısı Martin Skrtel, ameliyat oldu. Skrtel'ın pazar günü oynanan maçta aşil tendonu kopmuştu.

Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Kasımpaşa maçının ikinci yarısında sakatlanan Medipol Başakşehir'in Slovak savunmacısı Martin Skrtel, ameliyat oldu.

Karşılaşmanın 52. dakikasında sakatlanan Skrtel, oyuna devam edememişti. 36 yaşındaki futbolcunun yerine Mehmet Topal oyuna dahil olmuştu. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadele 2-2 berabere sonuçlanmıştı.

SEZONU KAPATTI

Başakşehir karşılaşma sonrasında tecrübeli futbolcu Martin Skrtel'in aşil tendonunun koptuğunu ve sezonu kapattığını duyurmuştu.

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