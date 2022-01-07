Galatasaray'da forma giydiği maç sayısını solladı! Fatih Öztürk 1 yılda 3 kez koronavirüse yakalandı - Haberler Spor
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Galatasaray'da forma giydiği maç sayısını solladı! Fatih Öztürk 1 yılda 3 kez koronavirüse yakalandı

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Galatasaray'ın tecrübeli eldiveni Fatih Öztürk'ün testi pozitif çıkmıştı. 1 yılda tam 3 kez koronavirüse yakalanan 35 yaşındaki kaleci, bu sürede ise sadece 1 maçta şans bularak kendini solladı.

Aslan'ın 2020'de Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı Fatih Öztürk, ilginç bir istatistiğe imza attı. 35 yaşındaki eldiven 1 yılda tam 3 kez koronavirüse yakalandı.

Transfermarkt verilerine göre ilk olarak 16 Aralık 2020'de testi pozitif çıkan Fatih, 11 gün karantinada kaldı. Daha sonra ise 26 Nisan'da koronavirüse yakalanan eldiven, bu kez 10 günlük bir karantina süreci geçirdi.

Aşı olur gibi korona oluyor! 1 yılda 3 kez pozitif çıkarak Galatasaray'da oynadığı maç sayısını solladı

Son olarak 4 Ocak'ta testi pozitif çıkan file bekçisi, bu geçen yaklaşık 1 yıllık sürede ise 1 maçta şans buldu. 12 Ocak 2021'de Yeni Malatyaspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında kaleyi koruyan Fatih, bir daha görev alamadı.

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Bu sezon sadece kadroya girebilen Fatih, Galatasaray kariyerinde 12 maça çıktı. Kalesinde ise 5 gol gördü.

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