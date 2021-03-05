Aşı olmak orucu bozar mı? Diyanet'ten koronavirüs aşısı orucu bozar mı sorusuna yanıt geldi
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Aşı olmak orucu bozar mı? Diyanet'ten koronavirüs aşısı orucu bozar mı sorusuna yanıt geldi

05.03.2021 11:23 | Son Güncelleme: 05.03.2021 11:27
Aşı olmak orucu bozar mı? Diyanet'ten koronavirüs aşısı orucu bozar mı sorusuna yanıt geldi

Kutsal üç ayların yaklaşması ile birlikte binlerce Müslüman oruç ibadetini yerine getirmeyi planlıyor. Koronavirüs aşılama sürecinin ülkemizde hız kazanmaya başlaması ile birlikte akıllara "Aşı olmak orucu bozar mı?" sorusu geliyor. Aşı olmak orucu bozar mı? Diyanet'ten koronavirüs aşısı orucu bozar mı sorusuna yanıt geldi

Aşı olmak orucu bozar mı?

Oruç; yemek, içmek, cinsel ilişki ve bunların kapsamına giren şeylerle bozulur. Bu sebeple, besin değeri taşımayan aşılar orucu bozmaz. Tedavisi devam eden hastalar, sağlıklarına kavuşup tedavileri sona erinceye kadar oruçlarını erteleyebilirler. Bununla birlikte, Ramazan ayında herkesle birlikte oruca devam etmeyi arzu ediyorlar ve oruç tutmalarına da başka bir engel bulunmuyorsa iğnelerini iftardan sonra yaptırmaları yerinde olur. Bu imkâna sahip olmayanlar, tedavi ve aşı amaçlı iğne yaptırabilirler. Ancak, oruçlu iken gıda ve vitamin iğneleri yaptıranların, ağızdan aşı alanların, damardan serum ve kan verilenlerin orucu bozulur. Daha sonra bu oruç kaza edilir.

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