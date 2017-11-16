Asgari Ücretliye Koruma Geliyor! AGİ Ödemeyen Patron Yandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, bakanlığa gelen ihbar, şikâyetler doğrultusunda program dışı teftişler yaptıklarını belirtti. Sabah'ın haberine göre, tekstil, inşaat sektörü ağırlıklı olmak üzere işletmelerin işçilere ek kart çıkartarak, asgari geçim indirimi ücretini ödemeyerek buraya yatırdığı belirlendi. Asgari ücret ödenmeyen veya eksik ödenen her işçi için aylık 162 lira ceza kesiliyor.

AGİ NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret zammı ne kadar? 2018 asgari ücret zam geldi mi? Devletin vatandaşlara verdiği asgari ücret fiyatları nasıl hesaplanıyor? Vatandaşların merak ettiği konuların başında gelen Asgari ücret ocak ayı zammı belli oldu mu? Asgari ücret 2018 ne kadar? Kim ne kadar asgari ücret alacak? Bekarlar ne kadar AGİ alacak? Evli vatandaşlar ne kadar AGİ alacak? Peki AGİ 2018 ne kadar? AGİ hesaplama nasıl yapılır? Tüm vatandaşlar şuanda AGİ zamlarını ve asgari ücretlerin ne kadar olduğunu merak ediyor. 1 Ocak'ta asgari ücretteki artışla, maaşlara eklenen asgari geçim indirimi (AGİ) de yükselecek. Asgari ücret, artış geçen yılki gibi yüzde 8 olursa, brüt bin 919 lira 70 kuruşa çıkacak. Buna bağlı olarak da en düşük asgari geçim indirimi tutarı 133,31 liradan 143,97 liraya ulaşacak. En yüksek tutar ise 226,63 lira yerine 244,76 lira olacak. Peki asgari ücret nasıl hesaplanır?

2017-2018 ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Maliye Bakanı Naci Ağbal, asgari ücretin hiçbir şekilde bin 404 liranın altına düşmeyecek şekilde bir düzenleme yaptıklarını belirtti. GVK Geçici 87'nci madde ile sadece kendisi için asgari geçim indirimi hesaplanan asgari ücretlilere ödenen 1.404,06 TL net ücretin altında kalanlara, bu tutar ile 2017 yılı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin aylık hesaplanan net ücreti arasındaki fark tutarı, ücretlinin asgari geçim indirimine ayrıca ilave edilecek. Sonuç olarak Eylül ayından itibaren Torba kanun yasalaşacağı tarihe kadar asgari ücret 1.404,06 liranın altında kalacak. Ücret bordroları mevcut gelir vergisi dilimlerine ve AGİ hesaplamasına göre yapılacak.

OCAK AYINDA AGİ'YE ZAM GELECEK

Buna bağlı olarak da en düşük asgari geçim indirimi, yani bekar çalışana ödenen tutar 133 lira 31 kuruştan 143 lira 97 liraya yükselecek. Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu çalışana ödenen asgari geçim indirimi de 226 lira 63 kuruştan 244 lira 76 kuruşa yükselecek.

AGİ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Asgari Geçim İndirimi hesaplanırken, ilgili yılın başındaki (Birinci 6 aylık) asgari ücret tutarının yıllık toplamı hesaplanır, hesaplanan yıllık toplam tutar, Asgari Geçim İndirimi oranı ile çarpılır, elde edilen Asgari Geçim İndirimine esas tutar en düşük Gelir Vergisi oranı olan %15 ile çarpılarak bulunan değer 12'ye bölünür ve aylık Asgari Geçim İndirimi tutarı hesaplanır. Oran hesaplanırken çalışanın medeni durumu göz önüne alınır. Yıllık asgari ücret toplamının, işçinin kendisi için %50'si, çalışmayan eşi için %10'u, bakmakla yükümlü olduğu 2 çocuğun her biri için %7,5'u, 3. çocuk için %10'u ve sonraki çocukların her biri için ise %5'i esas alınır. Bu oranların toplamı %85'i geçemez. Örneğin eşi çalışmayan ve 3 çocuğu olan bir işçinin asgari geçim indirimi oranı %50 + %10 + %7,5 + %7,5 + %10 = %85 olacaktır. Yıllık asgari ücret toplamı bu oran ile çarpılır ve sonuç 12'ye bölünerek aylık asgari geçim indirimi hesaplanır.

AGİ NE KADAR ARTACAK?

1 Ocak'ta asgari ücretteki artış geçen yılki gibi yüzde 8 olursa, brüt bin 919 lira 70 kuruşa çıkacak. Buna bağlı olarak da en düşük asgari geçim indirimi tutarı 133,31 liradan 143,97 liraya ulaşacak. En yüksek tutar ise 226,63 lira yerine 244,76 lira olacak.