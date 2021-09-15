Asgari ücretli 8 ay boyunca maaşına hiç dokunmadan kenara atsa bile 1 TB'lık iPhone 13 Pro Max satın alamıyor - Haberler Ekonomi
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Asgari ücretli 8 ay boyunca maaşına hiç dokunmadan kenara atsa bile 1 TB'lık iPhone 13 Pro Max satın alamıyor

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Türkiye fiyatları belli olan iPhone 13'lerin, etiketleri cep yakan cinsten. Asgari ücretle çalışıp yeni iPhone'lardan almak isteyenlerin işi bir hayli zor. Asgari ücretli çalışanın en ucuz model olan 128 MB'lık 13 Mini almak için maaşını 4 ay hiç harcamadan biriktirmesi gerekiyor. En pahalı model olan 1 TB'lık iPhone 13 Pro Max almak isteyen asgari ücretli ise 8 aylık maaşına hiç dokunmadan kenara atsa bile bu cihazı satın alamıyor.

ABD'li teknoloji devi Apple, dün gece İphone 13'lerin tanıtımını gerçekleştirdi. Meraklıları tarafından heyecanla takip edilen yayın sonrası, yeni iPhone'ların Türkiye fiyatı da ortaya çıktı. Buna göre iPhone 13'lerin en ucuzu 10.999 TL, en pahalısı ise 22.999 TL'den satılacak. Yeni iPhone'lar arasında en ucuzu 128 MB'lık 13 Mini'ler. En pahalı olanı ise 1 TB'lık iPhone 13 Pro Max.

8 AY MAAŞINI BİRİKTİRSE YİNE ALAMIYOR

iPhone almak isteyen bir asgari ücretli, en ucuz telefonu almak istese bile maaşına hiç dokunmadan 4 ay boyunca biriktirmesi gerekecek. 22.999 TL'den satılan en pahalı model olan 1 TB'lık iPhone 13 Pro Max'i satın almak isteyen asgari ücretli ise, 2.825 liralık maaşına hiç dokunmadan 8 ay boyunca kenara atsa bile cihazı satın alamıyor. Çünkü 300 lirası eksik kalıyor.

İşte iPhone 13'lerin Türkiye fiyatı:

iPHONE 13 MİNİ FİYATI

  • iPhone 13 Mini 128 GB: 10.999 TL
  • iPhone 13 Mini 256 GB: 11.999 TL
  • iPhone 13 Mini 512 GB: 13.999 TL

iPHONE 13 FİYATI

  • iPhone 13 128 GB: 11.999 TL
  • iPhone 13 256 GB: 12.999 TL
  • iPhone 13 512 GB: 14.999 TL

iPHONE 13 PRO FİYATI

  • iPhone 13 Pro 128 GB: 15.999 TL
  • iPhone 13 Pro 256 GB: 16.999 TL
  • iPhone 13 Pro 512 GB: 18.999 TL
  • iPhone 13 Pro 1 TB: 20.999 TL

iPHONE 13 PRO MAX FİYATI

  • iPhone 13 Pro Max 128 GB: 17.999 TL
  • iPhone 13 Pro Max 256 GB: 18.999 TL
  • iPhone 13 Pro Max 512 GB: 20.999 TL
  • iPhone 13 Pro Max 1 TB: 22.999 TL

Asgari ücretli 8 ay boyunca maaşına hiç dokunmadan kenara atsa bile 1 TB'lık iPhone 13 Pro Max satın alamıyor
Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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Haber: Asgari ücretli 8 ay boyunca maaşına hiç dokunmadan kenara atsa bile 1 TB'lık iPhone 13 Pro Max satın alamıyor - Haberler Ekonomi
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