Asgari ücreti nokta atışı bilen Cem Küçük'ten emekli zammıyla ilgili heyecanlandıran sözler: Yüzde 30-40 zam gelecek - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Asgari ücreti nokta atışı bilen Cem Küçük'ten emekli zammıyla ilgili heyecanlandıran sözler: Yüzde 30-40 zam gelecek

Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - Haberler | Ekonomi

Asgari ücrete yapılan yüzde 50'lik zammın ardından 10 milyon emekli maaşlarına yapılacak zamları dört gözle bekliyor. Son olarak asgari ücrete yapılan zammı nokta atışı bilen hükümete yakın gazeteci Cem Küçük, emekli zammıyla ilgili heyecanlandıran sözler sarf etti. Küçük, AK Partili yetkililerle konuştuğunu ve emekliye yüzde 30 ila 40 arasında zam yapılacağını belirtti.

HABERİ PAYLAŞ: Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş!

Asgari ücrete gelen zammın ardından gözler 2022 yılı için açıklanması beklenen emekli maaşı zamlarında. Emekliler asgari ücrete gelen yüzde 50'nin üzerinde zammın ardından beklentiyi yükseltti.

3 Ocak 2022'de Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını açıklayınca geçmiş 6 aylık TÜFE oranı da belli olmuş olacak. Bu da tahmini olarak yüzde 13-14 civarında bir zammın zaten garanti olduğunu gösteriyor. Ancak bu zam yanı sıra seyyanen zam da konuşuluyor.

Zam konusunda beklentileri yükselmişken hükümete yakınlığıyla bilinen gazeteci Cem Küçük, emeklileri heyecanlandıran açıklamalarda bulundu. Zamla ilgili konuk olduğu Hülya Hökenek'in Haber türk'teki Enine Boyuna programında konuşan Küçük, "Emekliye çok iyi zam gelecek. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu geçtiğimiz gün benim konuğumdu, asgari ücret gibi enflasyon farkları içinde en az yüzde 30-40 zam gelecek. Maaşlar düzeltilecek." dedi.

Cem Küçük asgari ücret konusunda doğru bir tahminde bulunmuştu. TGRT'deki sabah programda Ankara'dan öğrendiği kulis bilgisini paylaşmış ve asgari ücret konusunda nokta atışı yapmıştı. Küçük, "Ankara'da edindiğimiz kaynak, Erdoğan'ın 4 bin 200 TL'ye çıkaracağını söyledi." demişti.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Emekliye iki zam birden! İşte hükümet kulislerinde konuşulan formül

Emekliye iki zam birden! İşte hükümet kulislerinde konuşulan formül

Haberler.com - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title