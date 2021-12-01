Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında süreç, bugün resmi olarak başlıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu saat 14.00'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde toplanacak. Görüşmelerde işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) temsil edecek. İşveren heyetinin başkanlığını TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetinin başkanlığını ise Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat yapacak. Peki, Asgari ücret komisyonu üyeleri kimlerden oluşuyor?

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU KİMLERDEN OLUŞUYOR?

Komisyon, TC Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın belirleyeceği üyelerden birinin başkanlığında;

-TC Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 2 temsilci, TÜİK temsilcisi, Kalkınma Bakanlığı temsilcisi ve Hazine Müsteşarlığı temsilcisi,

-Bünyesinde en çok işçiyi bulunduran en üst işçi kuruluşunun değişik işkolları için seçeceği beş temsilci,

-Bünyesinde en çok işvereni bulunduran işveren kuruluşunun değişik işkolları için seçeceği beş temsilci

olmak üzere 15 üyeden oluşur.

Komisyonun sekreterya ve raportörlük hizmetleri TC Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilir. Raportörler, altı kişiyi geçmemek üzere Çalışma Genel Müdürlüğü personelinden görevlendirilir.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası sizce #AsgariÜcret ne kadar olmalı? #AsgariÜcretTespitKomisyonu — Haberler (@Haberler) November 30, 2021

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