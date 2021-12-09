Asgari ücret pazarlığında üçüncü toplantı! İşveren tarafı zam için teşvik ve vergi indirimi bekliyor

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında resmi süreç devam ediyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında bugün üçüncü kez toplandı.

TÜİK RAPORLARI GÖRÜŞÜLECEK

İlk toplantısını 1 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda, ikinci toplantısını 7 Aralık'ta Türk-İş'in ev sahipliğinde yapan Komisyon, üçüncü toplantısını bugün Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nda (TİSK) gerçekleştiriyor. Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder'in başkanlığındaki toplantıda, Çalışma Genel Müdürlüğü ve TÜİK'ten gelecek veri ve raporlar görüşülecek. Bu raporların ardından, işçi ve işveren tarafının pazarlık sürecindeki ilk rakamları da telaffuz etmesi bekleniyor.

TİSK: VERGİ İNDİRİMİ VE TEŞVİK BELİRLEYİCİ OLACAK

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, "Biz üçlü saç ayağının en önemli temsilcisi olarak ülke geleceği için önemli kararlar vermeye çalışıyoruz. Komisyonda yapılan toplantıda rakam önerisi olmadı. Bu sene kuvvetli bir veri analizi işletmelerden alınan görüşler var. Tabi bazen bizlere düşük gelen yüksek gelen farklı rakamlar zikrediliyor. Bu rakamları çözmede devletimizin işverenlere yapacağı teşvik ve çalışanlara yapılacak vergi indirimlerinin belirleyici olacağını düşünüyoruz. Bu destekleri alabilirsek biz üçlü imzayı alabileceğimizi düşünüyoruz.

TİSK Eylül ayından beri 3'lü imza istiyor. İşçi işveren ve kamu ayrımına biz zaten karşıyız. Bu söylemi TİSK 3 yıldır söylüyor. Hep birlikte karar almak istiyoruz. Yani yapabilecek miyiz bunu hem zaman hem tarafların esasında amaçları gösterecek. Rakam zikredilmedi paylaşılan analizler var. Kısa sürece bu analizleri buraya getirip mutabakatı sağlayacağımızı düşünüyoruz." dedi.

RAKAM AÇIKLANABİLİR

Görüşmeler henüz başlamadan önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrette önceki yıllardan farklı olarak bu yıl mutabık kalındığını belirterek, zammın bir ya da iki hafta içinde açıklanacağını belirtmişti.

Geçtiğimiz salı günü gerçekleştirilen ikinci toplantının ardından açıklama yapan TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç ise, "Ümit ederiz ki bu hafta içerisinde asgari ücreti açıklarız. Bir rakam söylemem mümkün değil. Hiç olmadığı kadar bu yıl mutabakatımız var. Vergi kesintilerinin kademeli olarak azaltılması öncelikli talebimiz oldu." ifadelerine yer vermişti.

TÜRK-İŞ BAŞKANI: KAMUOYUNDAKİ RAKAMLARIN ALTINA 'EVET' DEMEYİZ

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay , "Kamuoyunda oluşan rakamların altında bir şeye 'evet' dememiz mümkün değil. İnşallah umduğumuz gibi olur. Hep beraber zevkle imzalarız. 7 milyona yakın insan bununla geçinmeye çalışıyor. Aileleriyle birlikte 30 milyonun üzerine kişi. Yani ülkenin üçte birinden daha fazla" değerlendirmesini yapmıştı.

VERGİ RAKAMLARI DEĞİŞEBİLİR

Hükumet asgari ücretteki artışla ortaya çıkan maliyetin yükünü hafifletmek için işletmelere vergi ve prim desteği vermeyi planlıyor. Vergi ve 5 puan işçi primi indiriminde de asgari ücret yüzde 31 artması durumunda 4 bin 194 lira, yüzde 34 artması halinde 4 bin 284 lira, yüzde 37 artış halinde 4 bin 373 lira olacak. Yapılacak asgari ücret zammı sonrası işsizlik maaşı yapılan zam oranında artacak. Asgari Geçim İndirimi, iş göremezlik ödeneği, yaşlılık aylığı, evde bakım aylığı, engelli aylığı zamlanacak.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantının ardından Komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 3 bin 40 lira 87 kuruş olarak hesaplanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 4 bin 203 lira 56 kuruş. Bunun 3 bin 577 lira 50 kuruşu brüt asgari ücret, 554 lira 51 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 71 lira 55 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

#AsgariÜcret Tespit Komisyonu ikinci toplantısına başladı!



Sizce, Asgari Ücret ne kadar olmalı? — Haberler (@Haberler) December 7, 2021

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