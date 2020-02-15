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Asansör Test Merkezi ile öz kaynak Türkiye’de kalıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürü Mehmet Bozdemir, BTSO tarafından Türkiye'de ilk defa hayata geçirilen asansör güvenlik aksamlarının en güvenilir şekilde test edildiği 'Asansör Güvenlik Ekipmanları Test ve Geliştirme Merkezi'nde incelemede bulundu.

15.02.2020 16:39 | Son Güncelleme: 15.02.2020 16:39
Asansör Test Merkezi ile öz kaynak Türkiye’de kalıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürü , BTSO tarafından 'de ilk defa hayata geçirilen asansör güvenlik aksamlarının en güvenilir şekilde test edildiği 'Asansör Güvenlik Ekipmanları Test ve Geliştirme Merkezi'nde incelemede bulundu.

Kaynak: Dunya.com

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