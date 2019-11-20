Aşan: "İstanbul Finans Merkezi'ne ilişkin bütün sorunlar halledildi"

20.11.2019 22:06 | Son Güncelleme: 20.11.2019 22:11

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, İstanbul Finans Merkezi'ne (İFM) ilişkin bütün sorunların halledildiğini belirterek, "Yeni ihaleleri de yaptık ve geçen hafta itibarıyla inşaatlar başta olduğundan çok daha hızlı başlamış durumda. 2020'nin sonunda bitirmiş olacağız. 2022'nin ilk çeyreğinde de taşınmaları başlatmış olacağız." dedi.

Göksel Aşan, AA'nın Global İletişim Ortağı olduğu 4. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'nde yaptığı konuşmada, bürokrasiyi ellerinden geldiğince kaldırmaya çalıştıklarını ve fırsatları hayata geçirmek için önemli bir kanal olduklarını anlattı.

İstanbul Finans Merkezi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Aşan, Ankara'dan İstanbul'a taşınmak istemeyen bürokrasi nedeniyle İFM projesine ayak direyenler bulunduğunu söyledi.

Aşan, Türkiye'nin gelecek 10 yıl içindeki en önemli projesinin İFM olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Biz oraya yeni bir oyuncu sokmasaydık bir Katarlı, Dubaili firmanın gelip orada yaratacağımız değeri alıp götürdüğü bir işe dönecekti. Buna gönlüm razı olmadı ve engelledim. Neticede oraya kendi oyuncumuzu yani Varlık Fonu'nu soktuk. Sürece dair bütün sorunlar halledildi. Yeni ihaleleri de yaptık ve geçen hafta itibarıyla inşaatlar başta olduğundan çok daha hızlı başlamış durumda. 2020'nin sonunda bitirmiş olacağız. 2022'nin ilk çeyreğinde de taşınmaları başlatmış olacağız."

İFM'nin sektörün dışında hiçbir firmanın bulunmadığı bir yer olacağını vurgulayan Aşan, bu durumun network için de inanılmaz bir fırsat olduğunu anlattı.

Aşan, İFM'yi bankalarla doldurmayacaklarını aktararak, "Orayı mümkün olduğunca bankacılık dışı sektörle dolduruyor olmamız lazım. Ama siz gelmezseniz doldurmak zorunda kalırız. Bir takım avantajlar ve teşvikler olacak. Üzerinde çalışıyoruz. Özellikle yabancılarla ortaklık yaparsanız çok değerli. Fintech firmaları muhakkak orada olmalı." bilgisini verdi.

Aşan, "Bu coğrafi konumumuzla çok kolaylıkla Dubai'nin elinden finans merkezindeki firmaları alıp buraya getiririz ama çaba harcıyor olmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Aşan, "Bizim halkımızda finansal okur yazarlık yok" algısının çok büyük bir yanılsama olduğunu belirterek, yaptıkları bir araştırmanın sonuçlarını açıkladıklarında bunun görüleceğini söyledi.

Kaynak: AA