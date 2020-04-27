Artvin ormanlarında zararlı böceklere karşı mücadele başlatıldı Artvin'in Şavşat ilçesinde ladin ağaçlarına zarar veren sekiz dişli kabuk böceğiyle biyoteknik ve mekanik mücadele başlatıldığı bildirildi.

Artvin'in Şavşat ilçesinde ladin ağaçlarına zarar veren sekiz dişli kabuk böceğiyle biyoteknik ve mekanik mücadele başlatıldığı bildirildi.

Artvin Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Şavşat Orman İşletme Şefliği sahası Hınzat mevkisindeki ladin ağaçlarına, sekiz dişli kabuk böceğinin yoğun şekilde zarar verdiği belirtildi.

Bölgeye 3 yıldır az yağış düşmesi nedeniyle zayıf düşen ladin ağaçlarının, böceklerin tehdidi altına girdiğine işaret edilen açıklamada, buradaki orman varlığının devamlılığı için biyoteknik mücadelenin yanında mekanik mücadele çalışmaları da yapılmaya başlandığı aktarıldı.

Açıklamada, laboratuvarlarda üretilen, zararlı böceği yiyen "Thanasimus formicarius" adlı yırtıcı böceğin sahaya verileceği kaydedilerek, tuzaklara yakalanan zararlı kabuk böceklerinin haftada bir toplanıp imha edileceği belirtildi.

Açıklamada, Orman Bölge Müdürü Mimar Sinan Özkaya'nın, çalışma yapılan sahada incelemede bulunarak böcek zararı görmüş ağaçların ekonomiye kazandırılması için Kovid-19 tedbirlerine de dikkat ederek verimli bir çalışma yapılması konusunda talimat verdiği ifade edildi.

Kaynak: AA