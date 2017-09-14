Hatila Vadisi'nden Artvin'e içme suyu temin edecek projesi kapsamında yaptırılan arıtma tesisinin inşaatında çalışmaların devam ettiği bildirildi.



Artvin Belediyesinden yapılan açıklamada, Hatila Vadisi'nin 33 kilometrelik isale hattı ile arıtma tesisinden oluşan Artvin İçme Suyu Projesi'nin, Artvin Belediyesi ile DSİ arasında yapılan protokol kapsamında inşa edildiğini ve projenin kente 53 bin nüfusun kullanımına eş değer su temin edeceği belirtildi.



İnşa edilecek konvansiyonel tip arıtma tesisi ile günde 22 bin metreküp suyun, Artvin şehir merkezine memba kalitesinde verileceği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Hatila suyunun da Artvin'e ulaşması ile şehrin su ihtiyacı tamamen ortadan kalkmış olacak. 2018 yılının ortalarında devreye girmesi beklenen Hatila suyu projesinde iş programına uygun şekilde çalışmalar devam ediyor. Hatila bölgesinden Artvin merkeze 33 kilometrelik bir hat ile gelecek su projesinde bir yandan kanallar açılırken bir yandan da borular döşenmektedir. Çalışmalarda fiziki gerçekleşme yüzde 60 civarında bulunuyor. Projede bir yandan suyun geçeceği hat döşeme işlemleri gerçekleştirilirken diğer yandan da Atmaca bölgesinde depo ve işletme tesisleri ve arıtma sistemi kurma işlemleri yürütülüyor."