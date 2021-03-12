Artvin'de kış çilesi geri döndü

Yoğun kar yağışı nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü Borçka-Hopa karayolu Cankurtaran mevkiinde ağır tonajlı araçlar yolda kaldı. Trafiğin kitlendiği bölgede, uzun kuyruklar oluştu. Sürücülerin kar çilesi kameralara yansıdı.

Artvin'de sabah saatlerinde başlayan ve etkisini gün içinde arttıran kar yağışı ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı. Borçka-Hopa karayolu Cankurtaran mevkiinde hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı.

Ağır tonajlı araçların yolda kalması nedeniyle trafiğin aksadığı böğle de, tırların iş makineleriyle çekilmesi sonrası geçişler kontrollü olarak yeniden başladı. Sürücüler ilerlemekte zorluk çekerken, yolda kalan bazı sürücüler de araçlarına zincir bağlayarak ilerleyişine devam etti. Karayolları ekipleri söz konusu güzergah boyunca kar küreme çalışması başlattı. Polis ekiplerince bölgedeki tipi ve yoğun yağış nedeniyle ağır tonajlı araçların zincirsiz geçişine izin vermedi.

Sürücüler ise cankurtaran tünelini bağlantı yollarının da yapılmasını istedi. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı