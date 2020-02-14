Artvin'de 4 bin 45 sikke ele geçirildi
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Artvin'de 4 bin 45 sikke ele geçirildi

Artvin'in Arhavi ilçesinde portakal dolu koli içerisinde Bizans ve Roma dönemine ait 4 bin 45 sikke ele geçirildi.

14.02.2020 15:53 | Son Güncelleme: 14.02.2020 15:53
Artvin'de 4 bin 45 sikke ele geçirildi

'in ilçesinde portakal dolu koli içerisinde Bizans ve dönemine ait 4 bin 45 sikke ele geçirildi.


Artvin İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Arhavi ilçe girişi yol kontrol noktasında yapılan arama faaliyeti esnasında şehirler arası bir otobüs durduruldu. Otobüste seyahat eden A.İ. isimli şahsın hareketlerinden şüphelenen jandarma ekipleri, şahsın bagajında arama yaptı. Yapılan aramada portakal dolu koli içerisine gizlenmiş Bizans ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 4 bin 45 sikke ele geçirildi. Şüpheli A.İ.'nin gözaltına alındığı olayla ilgili araştırma sürüyor. - ARTVİN

Kaynak: İHA
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