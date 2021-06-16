Artur Dias kimdir? Türkiye-Galler maçının hakemi kimdir? Artur Soares Dias kaç yaşında, nereli, hangi ülkeden?

16 Haziran Çarşamba günü başlayacak olan Euro 2020 Türkiye-Galler maçının hakemleri belli oldu. Peki orta hakem Artur Dias kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Türkiye Galler maçının hakemi Artur Dias kimdir, hangi ülkenin vatandaşıdır, nerelidir? Artur Dias kaç yaşında? Artur Soares Dias yönettiği maçlar hangileridir? Detaylar haberimizde...

Euro 2020 turnuvası kaldığı yerden devam ediyor. Çarşamba günü Türkiye-Galler maçının hakemi Artur Soares Dias oldu. Peki, Artur Soares Dias kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Maçtaki hakemler kimler? Türkiye-Galler maçının hakemleri kimlerdir?

TÜRKİYE-GALLER MAÇININ HAKEMLERİ KİMLERDİR?

Maçın orta hakemi Artur Soares Dias 'dır. Artur Soares Dias'ın yardımcılıklarını Rui Tavares ve Paulo Soares yapacak. Ek olarak maçın 4. hakemi Bartosz Frankowski olacak.

ARTUR DİAS KİMDİR?

Artur Manuel Ribeiro Soares Dias (14 Temmuz 1979 doğumlu), 2010'dan beri FIFA ve UEFA için listelenen uluslararası hakem olan Portekizli bir futbol hakemidir.

Artur Dias doğum tarihi : 14 Temmuz 1979

Artur Dias kaç yaşında : 41 yaşında

Artur Dias nereli : Portekiz

Artur Dias mesleği ne : Hakem

Artur Dias , vatandaşı Olegário Benquerença'ya birkaç UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ek yardımcı hakem olarak eşlik ettikten sonra, 2012-13 UEFA Avrupa Ligi maçlarında hakemlik yaptı. Ayrıca, Avrupa futbolu yönetim organı tarafından İtalya ve İsveç arasındaki 21 Yaş Altı Şampiyonası play-off maçının sorumluluğunu almak üzere atandı.

2015 yılında Yeni Zelanda'da U20 Dünya Kupası'ndaydı ve ABD ile Sırbistan arasında oynanan çeyrek final maçında hakemlik yaptı. Ayrıca U17 Euro'da Sırbistan'daydı ve 2011'de yarı finalin hakemliğini yaptı.

5 Ocak 2017'de, Artur Soares Dias, Paços de Ferreira ile FC Porto arasındaki Primeira Liga maçını yönetmeden 2 gün önce Maia'da antrenmanını yapmaya hazırlanırken, kendisi ve ailesi, parçası olduğunu belirlediği kişiler tarafından ölüm tehditleri aldı. Super Dragões, FC Porto'nun resmi taraftar grubu. Olayı "bilinmeyen kişilere" karşı polise bildirdi.