Artukbey Kahve en hızlı büyüyen kahve markası ödülü aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Artukbey Kahve en hızlı büyüyen kahve markası ödülü aldı

25.03.2021 11:15 | Son Güncelleme: 25.03.2021 11:22
Artukbey Kahve en hızlı büyüyen kahve markası ödülü aldı

İstanbul'da gerçekleştirilen "Altın Zafer Yılın Enleri" ödül töreninde Artukbey Kahve, yılın en hızlı büyüyen kahve markası ödülü aldı.

İstanbul'da gerçekleştirilen "Altın Zafer Yılın Enleri" ödül töreninde Artukbey Kahve, yılın en hızlı büyüyen kahve markası ödülü aldı.

Birbirinden ünlü isimlerin ödüllerini aldığı törende Mardin'den kokusu dünyaya yayılan Artukbey Kahve, yılın en hızlı büyüyen kahve ödülüne layık görüldü. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve ünlüler geçidine sahne olan tören, Şişli Cemil Candaş Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Türkiye'nin farklı şehirleri ve yurt dışına yayılan 78 şubesi ile Mardin'in marka değerine yaptığı tanıtımlarla adından sıkça söz ettiren Artukbey Kahve, yılın en hızlı büyüyen kahve markası seçilerek ödüle layık görüldü. Ödülü Artukbey Kahve Yönetim Kurulu Başkanı Tacettin Yertüm aldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Erkan Kandemir Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Yunus Emre Berrak Tüzünataç Cemal Can Canseven
Spor Mert Günok Erol Bulut Şenol Güneş Mesut Bakkal Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Artukbey Kahve en hızlı büyüyen kahve markası ödülü aldı - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2021 11:24:44. #1.15#
title