Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası

Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası
Anadolu Ajansı / Sinem Er - Haberler | Spor

Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nın Mısır etabında, elemelerin ikinci gününde milli sporcular, 5 final hakkı kazandı ve toplam final sayısını 9'a çıkardı.

Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nın Mısır etabında, elemelerin ikinci gününde milli sporcular, 5 final hakkı kazandı ve toplam final sayısını 9'a çıkardı.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Kahire'de gerçekleştirilen organizasyonda kadınlarda Cemre Kendirci denge ve yer aletlerinde finale kalırken, erkeklerde Mehmet Ayberk Koşak atlama masası ve paralel bar aletlerinde, Kerem Şener ise atlama masasında finale kaldı.

Dün yapılan elemelerde ise Bilge Tarhan ve Cemre Kendirci atlama masasında, Hamza Şamil Yılmaz ve Mehmet Ayberk Koşak halka aletinde finale kalma başarısı göstermişti.

Organizasyonda alet finalleri, yarın ve 6 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sedat Peker Nikos Dendias Süleyman Soylu İbrahim Aydemir
Magazin Ezgi Mola Beren Saat İrem Derici Fahriye Evcen
Spor Mert Günok Roland Garros Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.6.2021 22:01:06. #1.14#

title