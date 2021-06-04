Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası

Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nın Mısır etabında, elemelerin ikinci gününde milli sporcular, 5 final hakkı kazandı ve toplam final sayısını 9'a çıkardı.

Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nın Mısır etabında, elemelerin ikinci gününde milli sporcular, 5 final hakkı kazandı ve toplam final sayısını 9'a çıkardı.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Kahire'de gerçekleştirilen organizasyonda kadınlarda Cemre Kendirci denge ve yer aletlerinde finale kalırken, erkeklerde Mehmet Ayberk Koşak atlama masası ve paralel bar aletlerinde, Kerem Şener ise atlama masasında finale kaldı.

Dün yapılan elemelerde ise Bilge Tarhan ve Cemre Kendirci atlama masasında, Hamza Şamil Yılmaz ve Mehmet Ayberk Koşak halka aletinde finale kalma başarısı göstermişti.

Organizasyonda alet finalleri, yarın ve 6 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er