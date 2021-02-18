Vatandaşı isyan ettiren yağ fiyatları Güldür Güldür'e konu oldu
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Vatandaşı isyan ettiren yağ fiyatları Güldür Güldür'e konu oldu

18.02.2021 11:00 | Son Güncelleme: 18.02.2021 11:40

Zaman zaman gündemdeki konulara atıfta bulunan Güldür Güldür'ün son yayınlanan bölümünde artan ayçiçek yağı fiyatlarına gönderme yapıldı.

Ekranların sevilen komedi programlarından biri olan Güldür Güldür, son zamanlarda yaşanan gıdadaki fahiş fiyat artışlarına güldüren bir atıfta bulundu.

"Hava atanlar" adı verilen skeçte, evli çiftin evinde ağırladığı misafirler hazır bulundu. Evin erkeğinin kapıdan iki teneke ayçiçek yağı ile içeri girmesi, misafirlerin ağzını açık bıraktı. Yağ fiyatlarına dikkat çekilen diyaloglarda, ev sahibinin o kadar para verip nasıl iki teneke birden satın alabildiği sorgulandı.

"SEN HACI SABANCI MISIN?"

Misafirlerin "Yağ mı o", "Hem de iki teneke", "Şöyle gözümüzün önünde dursun yıllardır görmedim böyle bir şey" gibi tepkilerinin arasındaki en çok güldüren cümle ise; "İki teneke yağla gelmek nasıl bir yatırım böyle İsmail kimsin sen Hacı Sabancı mısın?" oldu.

Vatandaşı isyan ettiren yağ fiyatları Güldür Güldür'e konu oldu
Haber Yorumları (2)
DİNLEMEDİNİZ: :) bunlar iyi günlerimiz. demiştik
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
DİNLESEK: Dahamı iyi günler görecektik. . .
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