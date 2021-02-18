Vatandaşı isyan ettiren yağ fiyatları Güldür Güldür'e konu oldu

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Ekranların sevilen komedi programlarından biri olan Güldür Güldür, son zamanlarda yaşanan gıdadaki fahiş fiyat artışlarına güldüren bir atıfta bulundu.

"Hava atanlar" adı verilen skeçte, evli çiftin evinde ağırladığı misafirler hazır bulundu. Evin erkeğinin kapıdan iki teneke ayçiçek yağı ile içeri girmesi, misafirlerin ağzını açık bıraktı. Yağ fiyatlarına dikkat çekilen diyaloglarda, ev sahibinin o kadar para verip nasıl iki teneke birden satın alabildiği sorgulandı.

Misafirlerin "Yağ mı o", "Hem de iki teneke", "Şöyle gözümüzün önünde dursun yıllardır görmedim böyle bir şey" gibi tepkilerinin arasındaki en çok güldüren cümle ise; "İki teneke yağla gelmek nasıl bir yatırım böyle İsmail kimsin sen Hacı Sabancı mısın?" oldu.