Arslan, 'Kültepe Ekonomi Zirvesi'ne katıldı Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Mersin Şube Başkanı Hasan Arslan, Kayseri'de düzenlenen 'Kültepe Ekonomi Zirvesi'ne katıldı.

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Mersin Şube Başkanı Hasan Arslan, Kayseri'de düzenlenen 'Kültepe Ekonomi Zirvesi'ne katıldı.



ASKON Kayseri Şubesince tertiplenen 'Kültepe Ekonomi Zirvesi'nin onur konuğu Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank oldu. Hasan Arslan burada yaptığı açıklamada, Mersin'in ekonomik yapısının karşılaştığı güçlükllerden bahsederek, çözüm noktasında işbirliği için hazır olduklarını söyledi. Son dönemde yaşananların bölgeyi de etkilediğini dile getiren Arslan, bu konuda alınması gereken tedbirlerin önemini vurguladı. Arslan, "Sorunların çözümü noktasında ASKON Mersin Şubesi olarak kentin önde gelen iş adamları ile daima devletimizin yanında yer almaktan onur duyacağız" dedi.



Bakan Varank da zirvede yaptığı konuşmasında, Türkiye'nin, bölgesindeki zorluklarla her gün neredeyse yeni bir sınamayla baş etmek durumunda olduğunu söyledi. - MERSİN

Kaynak: İHA