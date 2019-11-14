Arşiv - Galatasaray'ın 'seçim davası' ertelendi

14.11.2019 20:33 | Son Güncelleme: 14.11.2019 20:33

- Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdürrahim Albayrak ile Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın Mustafa Cengiz yönetiminin ibra edilmemesine ilişkin genel kurul kararının iptaline yönelik açtıkları davada mahkeme, tarafların anlaşamaması nedeniyle dosyayı bilirkişiye gönderdi. Duruşma tarihine kadar mevcut yönetim görevine devam edecek.

Kaynak: İHA