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Arsene Wenger'e göre futbolun dünyadaki gelir kaybı 10-14 milyar sterlin olacak

FIFA'nın global futbol geliştirme sorumlusu Arsene Wenger, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle futbolun dünyadaki gelir kaybının 10-14 milyar sterlin olacağını söyledi.

Arsene Wenger'e göre futbolun dünyadaki gelir kaybı 10-14 milyar sterlin olacak
13.06.2020 10:45 | Son Güncelleme: 13.06.2020 10:48

FIFA'nın global futbol geliştirme sorumlusu Arsene Wenger, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle futbolun dünyadaki gelir kaybının 10-14 milyar sterlin olacağını söyledi.

Wenger, beIN Sports'a yaptığı açıklamada, kulüplerin zor bir dönemden geçeceğini belirterek, "Gelirlerin yüzde 20 oranında azalacağını hesapladık. Futbolun kaybedeceği miktar yaklaşık 10-14 milyar sterlin arasında olacak." ifadelerini kullandı.

Futbolcu ödemelerinin kulüp giderlerinin çoğunluğunu oluşturduğunu kaydeden Fransız futbol adamı, bu sistemin değişmesi gerektiğini ifade etti.

Koronavirüs salgınının büyük takımlardan ziyade küçük ölçekli kulüpleri etkileyeceğini dile getiren Wenger, "Örneğin İngiltere'de alt ligler ölüyor. Ben Premier Lig hakkında endişelenmiyorum, onlar kurtulacaktır." yorumunu yaptı.

Dünyadaki ırkçılık tartışmalarına da değinen Wenger, futbolun özü itibarıyla ırkçılık karşıtı olduğunu savunarak, "Çünkü biliyorsunuz ki İngiltere Kralı'nın oğlu da olsanız, siyah, beyaz veya kırmızı da olsanız önemli değil. Eğer iyiyseniz, oynarsanız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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