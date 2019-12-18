: Mesut Özil'e Uygur Türkleri desteği

18.12.2019 16:08 | Son Güncelleme: 18.12.2019 17:12

Katar'ın başkenti Doha'da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fransız çalıştırıcı Arsene Wenger, "Mesut Özil'in diğer herkes gibi ifade özgürlüğü var." ifadelerini kullandı.

Mesut'un ifade özgürlüğünü kullanma hakkı olduğunu belirten 70 yaşındaki Wenger, "Düşüncelerini herkesle paylaşmak zorunda değil, ama bunu yapma hakkı var" şeklinde konuştu.

Wenger, herkesin fikirlerinin olduğunu fakat futbolcuların önceliğinin futbol oynamak olması gerektiğini sözlerine ekledi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal forması giyen Özil, Çin'in Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlallerine ve buna sessiz kalan Müslüman dünyasına tepki göstermişti. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Özil, Batı medyasında Doğu Türkistan haberleri yapılırken, Müslüman dünyasının buna sessiz kaldığını belirtmişti.

MESUT MEMLEKETİNİN TAKIMINA DA SAHİP ÇIKTI

Çin Merkez Televizyonu da (CCTV) Mesut Özil'in bu tepkisi karşısında Arsenal-Manchester City maçını yayından kaldırmıştı.

Mesut Özil, memleketinin takımı olan Bölgesel Amatör ekiplerinden Devrek Belediyespor için bir tesis yapılması için daha önce destek vermişti ve ancak tesise yeterli ödenek sağlanamadığı için tesis yarıda kalmıştı.

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, yıldız oyuncu Mesut Özil'in avukatları ile görüşerek, Özil'den tesislerinin bitirilmesi için tekrar destek istedi. Özil, bu çağrıya duyarsız kalmayarak Devrek Belediyespor'a yeniden destek verdi.

Yıl başında Devrek Belediyesi tarafından çalışmalara başlanacak olan Mesut Özil tesislerinin yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

Kaynak: AA

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