Arsenal'ın West Ham United Deplasmanının Perde Arkası

13.12.2019 16:15 | Son Güncelleme: 13.12.2019 16:15

Kötü gidişat sonrası Unai Emery ile yollarını ayıran ve eski futbolcusu Fredrik Ljungberg'i göreve getiren Arsenal, Premier Lig'de West Ham'a konuk oldu. Çıkış arayan iki ekibin mücadelesinde kazanan konuk Arsenal oldu. Maçın ilk yarısını Angelo Ogbonna'nın (38') golüyle West Ham önde kapatırken, Arsenal 2. yarıda attığı gollerle galibiyete uzandı. Mesut Özil'in de 90 dakika oynadığı maçta Arsenal'in gollerini Martinelli (60'), Pepe (66') ve Aubameyang (69') attı.