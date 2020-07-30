Arsenal'in 2017 Sezonu FA Cup Zaferinin Hikayesi
Arsenal 2017 sezonu FA Cup finalinde Chelsea karşısında daha zayıf olarak gösteriliyordu. Ancak Topçular Alexis Sanchez ve Aaron Ramsey'in golleriyle kazanmayı bilerek 13. kez kupayı müzesine götüren taraf oldu.
30.07.2020 16:49 | Son Güncelleme: 30.07.2020 22:02
Arsenal 2017 sezonu FA Cup finalinde Chelsea karşısında daha zayıf olarak gösteriliyordu. Ancak Topçular Alexis Sanchez ve Aaron Ramsey'in golleriyle kazanmayı bilerek 13. kez kupayı müzesine götüren taraf oldu.
Kaynak: Dugout