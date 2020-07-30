Arsenal'in 2017 Sezonu FA Cup Zaferinin Hikayesi Arsenal 2017 sezonu FA Cup finalinde Chelsea karşısında daha zayıf olarak gösteriliyordu. Ancak Topçular Alexis Sanchez ve Aaron Ramsey'in golleriyle kazanmayı bilerek 13. kez kupayı müzesine götüren taraf oldu.

Arsenal 2017 sezonu FA Cup finalinde Chelsea karşısında daha zayıf olarak gösteriliyordu. Ancak Topçular Alexis Sanchez ve Aaron Ramsey'in golleriyle kazanmayı bilerek 13. kez kupayı müzesine götüren taraf oldu. Kaynak: Dugout