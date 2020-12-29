Arsenal, deplasmanda Brighton'ı 1-0 mağlup etti
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Arsenal, deplasmanda Brighton'ı 1-0 mağlup etti

29.12.2020 23:40 | Son Güncelleme: 29.12.2020 23:44
Arsenal, deplasmanda Brighton'ı 1-0 mağlup etti

Premier Lig'de haftasonu Chelsea'yi derbide mağlup eden Arsenal, şimdi de Brighton'ı 1-0'lık sonuçla geçti. Kırmızı beyazlıların golü oyuna girdikten 21 saniye sonra topu ağlara gönderen Lacazette'den geldi.

İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında Arsenal deplasmanda Brighton ile karşı karşıya geldi. Amex Stadı'nda oynanan mücadeleyi kırmızı beyazlılar tek golle kazandı.

Arsenal'e galibiyeti getiren gol, 66. dakikada Lacazette'den geldi. Fransız golcü, oyuna girdikten sadece 21 saniye sonra ağları sarstı ve takımına 3 puanı getirdi. Fransız yıldız ayrıca, attığı 7 golle takımının en golcü ismi de konumunda yer alıyor.

Alt sıralardan kurtulmaya çalışan Arsenal böylece üst üste 2. galibiyetini aldı ve 20 puanla 13. sıraya kadar yükseldi. 7 maçtır kazanamayan Brighton ise 13 puanda kaldı.

Premier Lig'in 17. haftasında Arsenal deplasmanda West Bromwich ile karşılaşacakken, Brighton evinde Wolverhampton'ı konuk edecek.

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