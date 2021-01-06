Arnavutköy'deki bir sitenin yönetimi, tadilat için daire başı 6 bin TL isteyince site sakinleri ayaklandı
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Arnavutköy'deki bir sitenin yönetimi, tadilat için daire başı 6 bin TL isteyince site sakinleri ayaklandı

06.01.2021 09:33 | Son Güncelleme: 06.01.2021 14:40

Arnavutköy'de bulunan bir sitenin yöneticileri iddiaya göre, sitenin bakım ve tadilat masrafları için aidat paraları dışında dairelerden 6 bin TL para istedi. Pandemi nedeni ile parayı vermeyeceklerini ve kendilerinden habersiz işlem yapılmak istenildiğini belirten site sakinleri, site önünde toplanarak yönetime tepki gösterdi.

Arnavutköy Hadımköy Mahallesi'nde bulunan bir sitede yaşanan olayda iddiaya göre site yönetimi, site sakinlerine danışmadan sitede tadilat ve boyama işlemi başlatmak istedi. Sitede bulunan blokların bakım ve tadilat masrafları için daire başı yaklaşık 6 bin TL ödeme isteyen site yönetimi, site sakini vatandaşları isyan ettirdi.

SİTE SAKİNLERİ AYAKLANDI

Pandemi dolayısıyla işsiz kaldıklarını söyleyen site sakinleri istenen parayı kabul etmeyerek akşam site önünde toplanma kararı aldı. Sitenin önünde toplanan yaklaşık 100 kişi, parayı veremeyeceklerini belirterek, site yönetimine tepki gösterdi.

YÖNETİMİ İSTİFAYA ÇAĞIRDILAR

Yapılan eyleme destek veren site sakini bir kadın, "Ben onu bunu bilmem. Pandemi dönemindeyiz. Zamanlama yanlış. Burada insanların çoğu asgari ücretle çalışıyor. Pandemi döneminde bu kabul edilebilir değil" dedi.

Bir başka kadın ise, "Temsilcimiz onay vermemiş. Temsilcilerimizin de bilgisi yok" sözlerine yer verdi. Bir başka site sakini ise, "Bizden zorla 6 bin TL para istiyorlar. Vermezsek bizi tehdit ediyorlar" açıklamasına yer verdi.

Site sakinleri gece saatlerine kadar sürdürdükleri eylemde site yönetiminin istifa etmesini istedi.

Arnavutköy'deki bir sitenin yönetimi, tadilat için daire başı 6 bin TL isteyince site sakinleri ayaklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BATUHAN TOPRAK

Haber Yorumları (4)
MACİT: sahil siteleri sakinlerine duyurulur. Senede 12o tl aidatı çok görenlere işte sizlere böyle yönetim lazım.
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ÖMER EFENDİ.: Apartman sakinleri ister ev sahibi ister kiracı olsun apartmanınızı kendiniz yönetin dışardan yönetici tutmayın Aliağada Arya yönetim var ne yaptıkları ne ettikleri belli değil her insanın dışardan alacağı 10 tl lik şeyi 100tl aldık diyerek hem insanları kandırıyorlar hemde apartmanda kaç kişi oturuyorsa o insanları birbirlerine düşürüyorlar hiç söylemediğin bir sözü öbürüne aynı şekilde onun konuşmadığı bir sözü sana iletiyorlar yönetici firmaların yaptığının iyisini yaparsınız kendiniz yapın.
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VAY BE..: Iyi siyaset yapıyorlarmış bu sayede kimse cebinden giden paralara bakmıyor :)
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