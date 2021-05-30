ARNAVUTKÖY'DE KAÇAK HAFRİYAT DÖKÜP ZABITA EKİPLERİNİ DARP ETTİLER
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ARNAVUTKÖY'DE KAÇAK HAFRİYAT DÖKÜP ZABITA EKİPLERİNİ DARP ETTİLER

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildi.

Gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildi.

Haber İSTANBUL, (DHA)

ARNAVUTKÖY'de yasak alana kaçak hafriyat döken ve olay yerine gelen zabıtaları darp eden 6 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan 6 şüpheli Görevi yaptırmamak için direnme, Görevli memura mukavemet ve Çevreyi kirletme suçlarından adliyeye sevk edildi.

Arnavutköy Ömerli Mahallesi'nde zabıta görevlilerinin darp edildiği bilgisi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Olay yerindeki iki zabıta memuru yasak olan alana kaçak şekilde hafriyat döken kişilere işlem yapmak için geldiklerini, bu kişiler tarafından darp edildiklerini, şüpheli kişilerin plakası olmayan iş makineleri ile olay yerinden uzaklaştıklarını ifadelerinde belirtti. Polis ekipleri de yaptıkları araştırmalarda olay yerine 2 km uzaklıkta söz konusu iş makinesini çalılıkların arasında terk edilmiş vaziyette buldu. İş makinesi muhafaza altına alınmak üzere belediye iş makinesi operatörü ile taşınacağı esnada, K.M., H.M., T.G., H.C.E., M.A.E. ve H.K. isimli kişiler daha uzak mesafeden olay yerine gelerek görevlileri tehdit ederek, görevli memurlara mukavemette bulundu. Bunun üzerine polis ekipleri, mukavemeti kıracak ölçüde zor kullanarak bu kişileri yakaladı. Gözaltına alınan 6 kişiye, sokağa çıkma yasağını ihlalden idari işlem uygulandı. Ayrıca 6 şüpheli Görevi yaptırmamak için direnme, Görevli memura mukavemet ve Çevreyi kirletme suçlarından bugün adliyeye sevk edildi.

ARNAVUTKÖY'DE KAÇAK HAFRİYAT DÖKÜP ZABITA EKİPLERİNİ DARP ETTİLER
ARNAVUTKÖY'DE KAÇAK HAFRİYAT DÖKÜP ZABITA EKİPLERİNİ DARP ETTİLER
ARNAVUTKÖY'DE KAÇAK HAFRİYAT DÖKÜP ZABITA EKİPLERİNİ DARP ETTİLER
ARNAVUTKÖY'DE KAÇAK HAFRİYAT DÖKÜP ZABITA EKİPLERİNİ DARP ETTİLER

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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ARNAVUTKÖY'DE KAÇAK HAFRİYAT DÖKÜP ZABITA EKİPLERİNİ DARP ETTİLER - Haberler
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