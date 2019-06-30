- Arnavutköy'de bisikletçiler kıyasıya yarıştı

'Salcano Dağ Bisikleti Şampiyonası' büyük rekabete sahne oldu

Dereceye giren sporculara toplamda 26 bin liralık ödül verildi

İSTANBUL - Arnavutköy'de düzenlenen ve hem ulusal hem de uluslararası bisikletçilerin yarıştığı 'Salcano Dağ Bisikleti Şampiyonası' kıyasıya rekabete sahne oldu. 7 ülkeden 150'si elit olmak üzere toplamda 300 sporcunun boy gösterdiği yarışmada, dereceye giren sporculara toplamda 26 bin TL'lik ödül verildi.

Arnavutköy'de düzenlenen 'Salcano Dağ Bisikleti Şampiyonası' kıyasıya rekabete sahne oldu. Arnavutköy Belediyesi'nin ev sahipliğinde Salcano Bisiklet ile Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen turnuvada sporcular, İmrahor Mesire Alanı'nda kurulan 4 bin 400 metrelik parkurda birbirleriyle yarıştı. 7 ülkeden 150'si elit olmak üzere toplamda 300 sporcunun boy gösterdiği yarışmada bisikletçiler zorlu parkurda başarılı olmak için ter döktü.

Hem ulusal hem de uluslararası bisikletçilerin yarıştığı şampiyonada sporcular, Master 30+, Master 40+, Master 50+, Elit Erkek ve Elit Bayan, Gençler Erkek ve Gençler Bayan ile Yıldız Erkek ve Yıldız Bayan kategorilerinde olmak üzere 4 ana kategoride yarıştı. Yarışmalar sonunda dereceye giren sporculara toplamda 26 bin TL'lik ödül verildi. Müsabakaları takip etmek üzere Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı da mesire alanına geldi. Başkan Baltacı turnuva sonunda başarılı bisikletçilere ödüllerini takdim etti.

"Burası önemli bir yarış"

Hem parkur olarak hem de etkinlik olarak son derece güzel bir yarışmanın gerçekleştirildiğini dile getiren Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, "Bugün Arnavutköy Belediyesi ile Salcano'nun ortaklaşa düzenlemiş olduğu dağ bisiklet yarışması için buradayız. Yaklaşık 7 ülkeden 150 elit sporcu ve diğer kategorilerle beraber toplam 300 sporcumuzun yarışını burada takip ettik. Burası önemli bir yarış çünkü alacakları puanlara göre onların sıralamasına ve diğer uluslararası bisiklet şampiyonalarına katkı sağlayacak puanlar almalarına neden oluyor. Hem parkur olarak hem etkinlik açısından baktığımızda son derece güzel bir yarışma oldu"şeklinde konuştu.

Arnavutköylü vatandaşların bisiklet sporu ile ilgilenmesini sağlayacak çalışmalar içerisinde olduklarını ifade eden Başkan Baltacı, "Bu sporla vatandaşlarımızın ilgilenmesini, bisikletli bir hayatın sağlıklı bir hayat olduğu düşüncesiyle onları yönlendiriyoruz. İnşallah ilerleyen süreçte daha güzel olacak. Bizim gerek bu bisiklet kullanımını teşvik edecek bisiklet yolları ile ilgili, gerekse 'Bisikletli Arnavutköy' olarak tabir ettiğimiz bisiklet durakları gibi bir bisiklet hamlemiz var. Etkin bir şekilde ilçemizde faaliyet gösteren bisiklet firmalarını da işim içerisine dahil ederek, bakanlık bünyesinde yapmış olduğumuz bu çalışmaları daha da geliştireceğiz"diye konuştu.

"Bisikletçiler şampiyonadan memnun"

Babasıyla birlikte yarışmalara katılan ve Yıldız Bayanlar Kategorisi'nde ikinci olan Deryanur Taşkıran, "Ben babamla geldim. Burada yarıştım ve ikinci oldum. Babamla dağ bisikleti yapıyoruz. Normal düz yoldan farklı. Daha teknik inişler, çıkışlar ve yokuşlar var. 3 yıldır yapıyorum bu sporu ama öncesinde daha çok eğlenmek içindi. Şimdi yavaş yavaş yarışlara katılıyoruz. Başlarda korkuyordum ama ikinci olduğum için çok mutluyum, zordu" dedi.

Dağ bisikleti sporunda devam etmek istediğini söyleyen Yıldız Erkekler Kategorisi ikincisi Raşit Kulakkaya, "Buraya dağ bisikleti yarışına geldim. Yarışmada üçüncü oldum. Parkur iyiydi. Bu sporda devam etmeyi düşünüyorum. 3 senedir bu sporu yapıyorum. Kendimi çok mutlu hissediyorum. Bu sporu seviyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA