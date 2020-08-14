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Armada Kayak ve Snowboard Kulübü Logosunu belirledi

Kar sporlarına kulüp olarak yeni katılan Armada Kayak ve Snowboard Kulübü logosunu belirledi.

Armada Kayak ve Snowboard Kulübü Logosunu belirledi
14.08.2020 13:09 | Son Güncelleme: 14.08.2020 13:12

Kar sporlarına kulüp olarak yeni katılan Armada Kayak ve Snowboard Kulübü logosunu belirledi. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Armada Kayak ve Snowboard Kulübü Başkanı Ahmet Necat Türkmenoğlu, logo belirlenirken kulübün kuruluş amacının göz önünde bulundurulduğunu söyledi.

Resmi prosedürleri tamamlanarak kuruluşu tamamlanan Armada Kayak ve Snowboard Kulübü kurumsal yapılanmasını tamamlama adına önemli bir adım attı. Kulüp logosu tamamlanarak tanıtımı yapıldı. Kulüp Başkanı Ahmet Necat Türkmenoğlu, kulübün kuruluş amaçlarına uygun logo tasarımı üzerine uzun süredir çalışmalar yaptıklarını dile getirdi. Türkmenoğlu, "Grafik tasarım alanında kendini kanıtlamış ulusal çapta faaliyet gösteren bir tasarım firması ile anlaştık. Tasarımı yapılan yeni logomuz üzerinde yönetim kurulu olarak mutabık kaldıktan sonra logomuzu kullanmaya başladık" dedi. Logo hakkında bilgi veren Türkmenoğlu, şöyle devam etti: "Logomuzu belirlerken kulübümüzün kuruluş amacını göz önünde bulundurduk. Özellikle kar sporlarında Türkiye'nin en önemli değerlerinden birisi olan İç Anadolu'nun incisi Erciyes Dağı'nı logomuzda hakim sembol olarak konumlandırdık. Erciyes Dağı insanlık tarihi boyunca haşmetiyle insanların sevgi ile beraber beğenisini kazanmış bir dağdır. Özellikle son 15 yılda yapılan yatırımlarla Erciyes Dağı kar sporları yapılan merkezler içinde dünyada önemli bir yere sahiptir. Gerek insanların bu sevgisi gerekse kulübümüzün birincil hedefi olan sportif anlamda zirveleri hedeflememiz nedeniyle Erciyes logomuzun en önemli parçası oldu. Erciyes Dağı'nın silueti gölgeli bir biçimde logomuza yerleştirildi. Diğer yandan logomuz geometrik şekil anlamında alt kısmında aşağı doğru üçgen ile şekillendirildi. Üçgenin ucu arma göğüste taşınacağı için kalbi işaret ediyor. Bu da yaptığımız işe olan sevgimizi, sportif başarı için gerekli olan rekabet dışında diğer takımlara olan sevgimizi ve hepsinden öte ülkemize olan sevgimizi gösteriyor. Kulübümüz bu spor dalında ülkemize şampiyon sporcular kazandırarak sevgisini sportif anlamda da gösterecektir dedi. Abdullah Necat Türkmenoğlu sözlerini Logomuzdaki hakim renk olan lacivert Erciyes Dağı'nın uzaktan görünen rengini, beyaz karı ve asaleti kırmızı ise Bayrağımızın al rengini sembolize etmektedir." dedi.

Logonun tanıtım toplantısına Armada Spor kulübü yöneticileri bir grup kayaksever katıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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