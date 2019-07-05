Arkasındaki Hikaye: Arjen Robben'in Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu

Arjen Robben, FC Bayern'i Bundesliga şampiyonlarının yüzüyle geçtiği on yıl boyunca, 2013'te Şampiyonlar Ligi'nin şerefine verdi. Her Bayern taraftarı Wembley'deki 89. dakikayı hatırlıyor, Hollanda ası Borussia Dortmund karşısında 2-1 yaptı.