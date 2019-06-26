Arkas Spor'un "milli" gururu

2019 CEV Avrupa Altın Lig Dörtlü Finali'nde şampiyonluğa ulaşan A Milli Erkek Voleybol Takımı'nda, Efeler Ligi temsilcisi Arkas Spor'dan Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu ve Çağatay Durmaz da yer aldı.

Arkas Spor'dan yapılan açıklamada, 20 yaşındaki pasör çaprazı Adis Lagumdzija'nın yanı sıra Arkas Spor altyapısından yetişen smaçör Yiğit Gülmezoğlu ile orta oyuncu Çağatay Durmaz'ın performanslarıyla dikkati çektiği belirtildi.

Yeni sezonda Arkas Spor'un başarısı için ter dökecek 3 genç oyuncu, yaptığı ortak açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Milli formayı giymenin gururunu elde ettiğimiz şampiyonluk ve altın madalya ile taçlandırdık. Umarız temmuz ayında takım olarak Slovenya'daki FIVB Challenger Kupası'nda da şampiyon olarak 2020 FIVB Voleybol Uluslar Ligi biletini alırız."

Kaynak: AA