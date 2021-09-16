Arkas Aegean Link Regatta Yat Yarışları başlıyor

Arkas Aegean Link Regatta Yat Yarışları, bu yıl 17-19 Eylül tarihleri arasında Çeşme'de yapılacak. EAYK (Ege Açıkdeniz Yat Kulübü), Çeşme Marina ve Arkas iş birliğinde, Türkiye Yelken Federasyonu ve Çeşme Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen yarışlar IRC ve Destek sınıflarında gerçekleştirilecek.

Toplam 43 tekne ve 400'ün üzerinde yelkencinin katılacağı Arkas Aegean Link Regatta, Çeşme parkurunda yelken sporcularının kıyasıya mücadelesine sahne olacak. Yarışlarda Yelken Federasyonu'nun belirlediği kurallar ve Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs pandemisi önlemleri çerçevesinde katılanların güvenli yarışabilmeleri için gereken tüm tedbirler bu yıl da uygulanacak. IRC A 0-1-2-3-4, IRC B 1-2-3 ve Destek 1-2-3 kategorilerinde yarışacak takımlar 3 gün süresince Çeşme Marina, Sakız Boğazı, Kara Ada ve Ilıca Koyu güzergahında rüzgarla buluşacak. Yarış, Ilıca Körfezi, Çeşme Merkezi ve Ovacık'taki plajlardan izlenebilecek.