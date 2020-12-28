Arkadaşının tavsiyesine uydu şimdi paraya para demiyor: Türkiye'nin dört bir yanına kaz ve yumurta satıyor
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Arkadaşının tavsiyesine uydu şimdi paraya para demiyor: Türkiye'nin dört bir yanına kaz ve yumurta satıyor

28.12.2020 08:55 | Son Güncelleme: 28.12.2020 08:59
Arkadaşının tavsiyesine uydu şimdi paraya para demiyor: Türkiye'nin dört bir yanına kaz ve yumurta satıyor

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde maliye emeklisi Erdoğan Okyay arkadaş tavsiyesi üzerine başladığı kaz yetiştiriciliği gelir kapısı oldu.

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde maliye emeklisi Erdoğan Okyay arkadaş tavsiyesi üzerine başladığı kaz yetiştiriciliği gelir kapısı oldu. Ülkenin dört bir yanına hem kaz hem de yumurtasını satan Okyay, yılda 150 bin lira kazanç sağlıyor.

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde maliye memurluğundan emekli 57 yaşındaki Erdoğan Okyay, 5 yıl önce arkadaşının tavsiyesini aldığı işe 50 kazla başladı. Her geçen yıl işini büyütüp 5 bin kapasiteli kaz çiftliği kuran Okyay, Türkiye'nin dört bir yanına kazın kilosunu 50, yumurtasını da 25 liradan satarak ekonomik gelir elde ediyor. Okyay, bir yıl içinde ise yaklaşık 150 bin lira kazanç sağladı.

İHA muhabirine konuşan Erdoğan Okyay, bu işe 50 kazla başladığını ve şu anda 5 bin kaz yetiştirdiğini söyledi.

"50 kazla başladık 4-5 binleri gördük"

Okyay, "50 kazla başlayıp şuanda hemen hemen 4 bin 5 binleri gördük. Biz yumurta üretiminden civciv yetiştiriciliğine etlik ve damızlık satıyoruz şu anda. Çankırılı bir arkadaşın çiftliğinde gördüm. Samsun yol boyunda kendi yerim var. Perakende satış yerim var. Toptancı olarak verdiğimiz yerler var. İstanbul ve Ankara olmak üzere Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz. Otobüsün gittiği, kargonun ulaştığı il ve ilçelere gönderim yapıyoruz" dedi.

"Bu yılki kazancımız 150 bin lira"

Kars, Ardahan ve Iğdır gibi doğu illerine de satış yaptığını belirten Okyay, "Perakende temizlenmiş kilosu 50 lira yumurtası da 25 lira. Bizim kazlarımız Türkiye'de şu anda birinci sınıf etçil ırk. Mamut kazı besliyoruz. Bize internet ve sosyal ağlardan ulaşabiliyorlar. Kazancımız bizi tatmin ediyor. Bu yılki kazancımız net 150 bin lira" diye konuştu.

"Eti en kırmızı olan hayvandır"

Okyay, "Kaz, kanatlılar içinde eti en kırmızı olan hayvandır. Besleyici özelliği içindeki protein barındırdığı yağ oranı düşük yağ oranı onlar çok önemli. 45 dakika düdüklü tencerede kaynatıyorsunuz 15 dakika fırına verince dünyanın en lezzetli yemeğini yiyorsunuz" ifadesini kullandı. - KIRIKKALE

Arkadaşının tavsiyesine uydu şimdi paraya para demiyor: Türkiye'nin dört bir yanına kaz ve yumurta satıyor
Arkadaşının tavsiyesine uydu şimdi paraya para demiyor: Türkiye'nin dört bir yanına kaz ve yumurta satıyor
Arkadaşının tavsiyesine uydu şimdi paraya para demiyor: Türkiye'nin dört bir yanına kaz ve yumurta satıyor
Arkadaşının tavsiyesine uydu şimdi paraya para demiyor: Türkiye'nin dört bir yanına kaz ve yumurta satıyor
Arkadaşının tavsiyesine uydu şimdi paraya para demiyor: Türkiye'nin dört bir yanına kaz ve yumurta satıyor
Arkadaşının tavsiyesine uydu şimdi paraya para demiyor: Türkiye'nin dört bir yanına kaz ve yumurta satıyor
Arkadaşının tavsiyesine uydu şimdi paraya para demiyor: Türkiye'nin dört bir yanına kaz ve yumurta satıyor
Arkadaşının tavsiyesine uydu şimdi paraya para demiyor: Türkiye'nin dört bir yanına kaz ve yumurta satıyor
Arkadaşının tavsiyesine uydu şimdi paraya para demiyor: Türkiye'nin dört bir yanına kaz ve yumurta satıyor
Arkadaşının tavsiyesine uydu şimdi paraya para demiyor: Türkiye'nin dört bir yanına kaz ve yumurta satıyor
Arkadaşının tavsiyesine uydu şimdi paraya para demiyor: Türkiye'nin dört bir yanına kaz ve yumurta satıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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