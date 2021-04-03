"Arka Sokaklar" zirvede

Kantar Medya'dan alınan verilere göre Arka Sokaklar'ın ekrana gelen 584'üncü bölümü tüm kişilerde 9.21 reyting 19.61 izlenme payı alarak reytingde zirvede yer aldı.

Kantar Medya'dan alınan verilere göre Arka Sokaklar'ın ekrana gelen 584'üncü bölümü tüm kişilerde 9.21 reyting 19.61 izlenme payı alarak reytingde zirvede yer aldı.

Başrollerinde; Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu, Oya Okar ve Alp Korkmaz'in olduğu dizi Arka Sokaklar, yeni bölümleri ile Cuma akşamları Kanal D'de...

Kaynak: Hürriyet