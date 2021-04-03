"Arka Sokaklar" zirvede
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"Arka Sokaklar" zirvede

Hürriyet - Haberler | Magazin
'Arka Sokaklar' zirvede

Kantar Medya'dan alınan verilere göre Arka Sokaklar'ın ekrana gelen 584'üncü bölümü tüm kişilerde 9.21 reyting 19.61 izlenme payı alarak reytingde zirvede yer aldı.

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Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor: Sadakatsiz'de Cansu Dere gidiyor Serenay Sarıkaya geliyor

Kantar Medya'dan alınan verilere göre Arka Sokaklar'ın ekrana gelen 584'üncü bölümü tüm kişilerde 9.21 reyting 19.61 izlenme payı alarak reytingde zirvede yer aldı.

Başrollerinde; Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu, Oya Okar ve Alp Korkmaz'in olduğu dizi Arka Sokaklar, yeni bölümleri ile Cuma akşamları Kanal D'de...

Kaynak: Hürriyet

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