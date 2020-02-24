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Arjen Robben'in Londra Aşkı

Bayern Münih'in efsane futbolcusu Arjen Robben, Londra ekiplerinden Chelsea'de başarılı üç sezon geçirdikten sonra Bayern Münih döneminde Londra'da oynadığı maçlarda hep etkili bir oyun sergiledi. Hollandalı'nın İngiltere'nin başkentindeki en özel anı ise Wembley Stadyumu'nda oynanan 2013 Şampiyonlar Ligi Finali'nde Borussia Dortmund'a karşı takımına kupayı getiren son dakika golü oldu.

24.02.2020 20:21 | Son Güncelleme: 24.02.2020 20:21

'in efsane futbolcusu , ekiplerinden Chelsea'de başarılı üç sezon geçirdikten sonra Bayern Münih döneminde Londra'da oynadığı maçlarda hep etkili bir oyun sergiledi. Hollandalı'nın İngiltere'nin başkentindeki en özel anı ise Wembley Stadyumu'nda oynanan 2013 Şampiyonlar Ligi Finali'nde Borussia Dortmund'a karşı takımına kupayı getiren golü oldu.

Kaynak: Dugout

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