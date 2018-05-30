Arjantinli Yıldız Messi, Türk Dizisi Hayranı Çıktı
Barcelona'nın dünyaca ünlü Arjantinli yıldızı Lionel Messi, instagram'dan yaptığı paylaşımda Türk dizilerinin hayranı olduğu ortaya çıktı.
Futbol denilince akıla gelen ilk isimlerden biri olan Messi, yaptığı sosyal medya paylaşımı ile gündeme bomba gibi düştü.
Messi, Instagram hesabı üzerinden paylaştığı videoda Türk dizisi hayranı olduğunu belli etti.
KARA PARA AŞK İZLİYOR
Messi çocuklarının videosunu paylaştığı sırada salonunda yer alan televizyonda Tuba Büyüküstün ve Engin Akyürek'in baş rollerini paylaştığı Kara Para Aşk dizisi ekrana geliyor.
YORUMLAR (27)
-
Yahu WC diziler yayınlandığı ülkenin dilinde veya altyazılı yayınlanır adının hakkını vermişsinCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
İzler izlerrr izlesin adam bizim aktörler basariliCevap Yaz Yayından Kaldır
-
Karısı izliyodur messi dizi izlemez iyi tanırım. Ama oda başarı türk dizileri çok basarılı helalCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
-
Bir haber bu kadarmı yalan olur arkadaş messi Türk dizisini tercümanıylamı izliyor çok merak ettim çok yakında messi Kayserili diye haber çıkmazsa hiç şaşırmamCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
-
tabi messide aslen yozgat sorgunludur zaten:))Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır