Arjantinde İtuzaingo-Merlo Maçında Deplasman Tribününde El Bombası Bulundu

Arjantin 3. Ligindeki Ituzaingo - Merlo maçı öncesinde deplasman tribününde el bombası bulundu.

Arjantinde İtuzaingo-Merlo Maçında Deplasman Tribününde El Bombası Bulundu

Arjantin 3. Ligindeki Ituzaingo - Merlo maçından önce deplasman tribününde el bombası bulundu. Carlos Alberto Sacaan Stadındaki deplasman ribününün altında bulunan bomba sonrasında büyük gerginlik yaşanırken, güvenlik güçleri alanı kapattı ve aramalarda buundu.

KARŞILAŞMA 0-0 SONA ERDİ

Ituzaingo Başkanı Hernando Politano, yaşanan olayla ilgili, "Bomba bulunduğunda stattaydım. Yarısı gömülmüş durumdaydı, bomba gibi görünmüyordu. Hemen müdahale edildi ve her şey normale döndü." dedi. Karşılaşma bombaya müdahale edilmesinin ardından oynandı ve 0-0 sona erdi.

(Sporx)

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YORUMLAR (5)

  • TUDOR:
    yahu resim arabın peşinden giden cehalet ve terör içindeki yobaz arap ülkesi gibi bir yanlışlık olmasın
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    ZURNA: Zurna o Amerika olmasa açlıktan tahtaları yersin bak iki günde ekonomini nasıl talan etti zurna terör içindeki arabın peşini bırakta bi insan inandıgın boş inancı sorgula zurna
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    DERSİMLİ: hade lan ordan cahil tudor,,ismini hiç beğenmedim,,sana tırtıl ismi daha çok yakışıyor.
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    OKUZ: beyaz amerikalının peşinden giden askerlerin çocuklara attıgı füzeler gibidir o zurna
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  • LAZ UŞAĞI :
    Türkiye de daha beter ama medyaya yansımıyor biz sütyen çıkmış ak kaşık değiliz
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