Arjantin'in 28 yıllık Kupa Amerika hasreti sona erdi
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Arjantin'in 28 yıllık Kupa Amerika hasreti sona erdi

Arjantin'in 28 yıllık Kupa Amerika hasreti sona erdi
Anadolu Ajansı / Muhammed Emin Canik - Haberler | Spor

BUENOS Kupa Amerika finalinde rakibi Brezilya'yı 1-0 yenen Arjantin şampiyon oldu.

BUENOS Kupa Amerika finalinde rakibi Brezilya'yı 1-0 yenen Arjantin şampiyon oldu.

Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrindeki Maracana Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Arjantin 1-0 kazanarak Kupa Amerika'yı 28 yıl sonra kazandı.

Maçın tek golünü 22. dakikada Arjantinli orta saha oyuncusu Angel Di Maria attı.

Böylece üç kez Kupa Amerika finali, bir kez de Dünya Kupası finali oynayan ve kaybeden Lionel Messi, ilk kez Arjantin'le kupa kazanma başarısı gösterdi.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen turnuvaya Brezilya ev sahipliği yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Emin Canik

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