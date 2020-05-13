Arjantin ekibi Boca Juniors, Antalyasporlu Lukas Podolski'yi kadrosuna katmak istiyor Arjantin'in dünyaca ünlü kulübü Boca Juniors'un Antalyaspor forması giyen Alman yıldız Lukas Podolski'yi transfer etmek istediği iddia edildi.

Antalyaspor'a geldiği günden bu yana gösterdiği performansla dikkat çeken Alman yıldız Lukas Podolski'ye Arjantin devi Boca Juniors talip oldu.

Arjantin basını Podolski'ye Boca formasını giydirirken, bu iddiayla ilgili konuşan menajer Rodrigo Codas ise "Boca'nın Podolski'yi transfer etmesi imkansız değil. Bu transferi konuşmayı kabul ettik. Boca, Güney Amerika'nın en büyük kulübü. Podolski buraya yürüyüş yapmaya gelmeyecek" ifadelerini kullandı.

Codas, Alman yıldızi ile ilgili, "Dünya şampiyonu bir oyuncudan bahsediyoruz. Eğer Boca'ya gelmek isterse bu her iki taraf için de iyi olur. Podolski'nin gelişi de Roma'dan transfer olan Daniele de Rossi'nin bıraktığı kötü görüntüyü de silecektir" diye konuştu.

(Kaynak: beIN Sports)