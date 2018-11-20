Ariş, Yurtiçi ve Yurtdışında Yeni Mağazalarla Büyüyecek

Türk mücevher sektörünün köklü kuruluşlarından Ariş Pırlanta, 2019 yılında hem yurtiçi hem de yurtdışında açacağı yeni mağazalarla büyümesine hız verecek. Ariş Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Güzeliş, 2019 yılında ciroda yüzde 100 artış hedeflediklerini söyledi.

Türk mücevher sektörünün köklü kuruluşlarından Ariş Pırlanta, 2019 yılında hem yurtiçi hem de yurtdışında açacağı yeni mağazalarla büyümesine hız vereceğini düzenlediği toplantıyla açıkladı. Marka yurtdışındaki öncü markalardan biri olma yolunda ilk adımını Turquality Programı'na girerek attı.

Ariş Pırlanta Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Güzeliş, toplantıda yaptığı konuşmasında; "Yeni yılda yatırımlarımızın ağırlıklı bölümünü yurtdışı yapılanma ile yurtiçinde bayi, satış noktası oluşturma - geliştirme, marka yatırımı ve dijital yatırımlar oluşturacak. 2019 yılı yatırım bütçemiz bu çerçevede yaklaşık 20 milyon TL olacak. Yurtdışında Almanya ve Hong Kong'da faaliyet gösteriyoruz. Almanya'da bu yıl bir mağaza daha açacağız. Sonrasında İngiltere, Amerika, Hollanda, Avusturya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde ilk mağazalarımızı hizmete sokacağız" dedi.

Ciroda yüzde 100 artış hedefliyor

Yıllık ortalama 30 bin adet ürün üretme kapasitesine sahip olduklarını belirten Güzeliş, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, İsviçre, Romanya ve Hırvatistan'ın da aralarında bulunduğu 15 ülkeye ihracat yaptıklarını söyleyerek şu bilgileri verdi: "2018 yılını 50 milyon TL'lik ciro ile bitireceğiz. 2019 yılı için yurtiçi ciro öngörümüz 100 milyon TL. Yurtiçinde, 80 adet olan mağaza ve bayi sayımızı 2019 yılında 130'a çıkarmayı hedefliyoruz. İhracat yaptığımız ülkelere de yenilerini ekleyerek önümüzdeki yıl 21 ülkeye ihracat gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Yurtdışı mağaza yatırımlarımıza 2019 yılında da devam ederek önümüzdeki birkaç yıl içinde 18 mağazaya ulaşmayı hedefliyoruz".

Güzeliş ayrıca Hırvatistan, Moğolistan ve Türki Devletler ile ön anlaşma yaptıklarını, 2019 yılında bu ülkelerde de yatırım yapmayı planladıklarını anlattı.

"Son 10-15 yıldır tüketicinin bilinçlenmesiyle birlikte pırlantaya ilgi arttı"

Mücevherin her zaman değerli olduğunu belirten Güzeliş, "Eskiden daha çok yatırım aracı olarak da görülmesi sebebiyle altına yönelim daha fazlaydı. Son 10-15 yıldır tüketicinin bilinçlenmesiyle birlikte pırlantaya ilgi arttı. Çünkü pırlantanın da bir yatırım aracı olduğu ortaya çıktı. Tüketici hizmet ve ürün kalitesini ön planda tutarken, özellikle mücevher gibi duygusal anlam taşıyan bir ürün alırken aldığı ürünün kendisini özel hissettirmesini de istiyor". - İSTANBUL