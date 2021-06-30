Ariel Ortega'nın veteranlar maçında attığı frikik golü futbolseverleri mest etti

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Ariel Ortega, 2012 yılında futbolu bırakmıştı. Aktif futbolculuk hayatında üst düzey tekniğiyle dikkat çeken Arjantinli yıldız, ülkesinde Maradona'nın veliahttı olarak görülüyordu. Kariyerinde özel hayatındaki sorunlar sebebiyle beklenen patlamayı yapamayan Ortega, Veteranlar maçında attığı golle ağızları açık bıraktı. 47 yaşındaki efsane futbolcunun frikikten attığı gol sosyal medyada kısa sürede yayıldı ve büyük beğeni topladı.

2002 yılında Fenerbahçe, River Plate'den Ariel Ortega'yı transfer ederek tüm dünyada ses getirmişti. Özel hayatındaki sorunlar nedeniyle beklenen çıkışı bir türlü yapamayan ama yeteneğine herkesin hayran kaldığı efsane futbolcu, veteranlar maçında şov yaptı.

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Arjantin'in 47 yaşındaki efsanesi, River Plate'nin veteranlar maçında attığı frikik golüyle sosyal medyayı salladı. Ortega'nın golü kısa sürede büyük beğeni toplarken binlerce kişi tarafından da paylaşıldı.

VETERANLAR MAÇI NEDİR?

Veteran kelime anlamı itibarıyla "Emektar" anlamına gelmektedir. Futbolculuk kariyeri sona eren oyuncuların daha sonra bir turnuva ya da özel bir maçta bir araya gelerek yaptıkları maça veteranlar maçı denir.