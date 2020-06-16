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Arena Bilgisayar Kimdir? Hangi Hizmetleri Sunar?

Arena Bilgisayar A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Kerem Günay, Arena Bilgisayar Şirketi'nin müşteriye sunduğu hizmetleri anlattı.

16.06.2020 06:00 | Son Güncelleme: 16.06.2020 06:42

Arena Bilgisayar A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Kerem Günay, Arena Bilgisayar Şirketi'nin müşteriye sunduğu hizmetleri anlattı. Şirketin 1991 tarihinde kurulduğunu söyleyen Günay, "Şirket genel olarak teknoloji distribütörü. Yani çok uluslu HP, Microsoft, Dell, Lenovo ve bunlar gibi pek çok şirketin teknolojik ürün ve çözümlerinin Türkiye'de dağıtıcılığını yapıyoruz" dedi. Çağın gerekliliklerine uyum sağlamış bir şirket olarak, B2B web sitesine sahip olduklarını ve bu site aracılığıyla kurumsal bayilere online satışlar yaptıklarını ifade etti.

Kerem Günay, "Arena Bilgisayar A.Ş.'nin %49.4'ünün Redington Limited Şirketine ait, geri kalan %50.6'lık kısmı ise İstanbul Borsası'nda halka açık. Dolayısıyla Arena Bilgisayar A. Ş. halka açık bir şirkettir" dedi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan lisanslı 'Paynet' adlı bir ödeme kuruluşu şirketine sahip olduklarını böylece Arena Bilgisayar ve Arena Bilgisayar dışındaki müşterilere ödeme çözümleri, finansal çözümler sunabildiklerini belirtti.

Arena Bilgisayar Kimdir? Hangi Hizmetleri Sunar?
Kaynak: Wise.tv

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